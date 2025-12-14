Rivais do Flamengo mandam recado ao PSG antes da final do Mundial: 'Admito'
Rubro-Negro vai em busca de mais uma conquista na próxima quarta-feira (17)
O PSG vai enfrentar o Flamengo na grande final do Mundial, na próxima quarta-feira (17), e os rivais do Rubro-Negro mandaram um recado ao time francês. O Mengão bateu Pyramids, do Egito, e Cruz Azul, do México, para chegar na final.
Simultaneamente ao jogo do Rubro-Negro, o Paris Saint Germain foi jogar contra o Metz pelo Campeonato Francês. Luis Enrique, técnico do PSG, poupou titulares para o jogo com o Flamengo na Copa Intercontinental.
Nas redes sociais, muitos rivais do Flamengo mandaram recados ao PSG. A sensação de grande parte dos torcedores é de que o clube carioca chega com boas condições para disputar a decisão. Veja os comentários abaixo:
Veja recados dos torcedores rivais
O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito. PSG x Flamengo vão se enfrentar na decisão.
O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.
— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.
— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou sobre final entre Flamengo e PSG.
