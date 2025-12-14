Lanterna da Ligue 1 dá caminho para o Flamengo contra o PSG

Lanterna da Ligue 1, o Metz deu o caminho para o Flamengo explorar contra o PSG, na final do Mundial, na quarta-feira (17). Apesar da derrota por 3 a 2, a equipe conseguiu produzir boas jogadas pelo lado esquerdo de ataque.

No confronto, Tsitaishvili foi um dos grandes destaques do Metz no duelo contra o Zaïre-Emery, que vem atuando de forma improvisada pela lateral-direita. O volante vem ocupando a função de Achraf Hakimi, que se recupera de uma lesão e deve desfalcar o PSG no Mundial contra o Flamengo.

O georgiano deu muito trabalho para o PSG pelo lado esquerdo de ataque do Metz, tendo feito um gol na partida, além de ter pendurado Zaïre-Emery com um cartão amarelo. Além dessas questões, Tsitaishvili foi incisivo, gerou preocupação para a defesa de Luis Enrique e criou boas oportunidades de gols.

Segundo o "Sofascore", Tsitaishvili foi o melhor jogador em campo com uma nota oito, enquanto Zaïre-Emery foi o pior atleta com uma nota seis. O defensor do PSG foi responsável por perder seis dos onze duelos no chão, além de ter perdido a posse de bola em oito ocasiões e ter cometido duas faltas.

Técnico do PSG defende Zaïre-Emery antes de jogo com o Flamengo

Técnico do PSG, Luis Enrique defendeu Zaïre-Emery antes do confronto com o Flamengo, pela final do Mundial. O comandante acredita na capacidade do francês e vê o jogador entregando o melhor na ausência de Hakimi.

- Ele tem se mostrado muito positivo, demonstrando sua capacidade de jogar em diferentes posições. No momento, com a ausência de Hakimi, precisamos de um jogador com suas capacidades técnicas e físicas. Ele continua jogando bem, é muito completo e estou muito satisfeito com seu desempenho. É um verdadeiro prazer ter um jogador como Zaïre-Emery.

No elenco do Flamengo, Filipe Luís tem algumas opções para entrar em campo pelo lado esquerdo contra o PSG. Na vitória sobre o Pyramids, Cebolinha foi o titular, embora Samuel Lino tenha iniciado o duelo com o Cruz Azul, pelo Derby das Américas, e na decisão da Libertadores contra o Palmeiras.

