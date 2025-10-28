Virginia, Xabi Alonso, The Best: o ano de Vini Jr após decepção na Bola de Ouro

Sem dúvidas, o episódio da Bola de Ouro de 2024 foi um dos momentos mais marcantes da carreira de Vini Jr. O atacante do Real Madrid sofreu com a decepção de terminar em segundo lugar na votação de melhor do mundo, após meses sendo apontado como o grande favorito ao prêmio. Neste 28 de outubro, um ano após o ocorrido, o Lance! relembra alguns dos principais acontecimentos na vida do brasileiro desde então.

No dia 28 de outubro de 2024, a Bola de Ouro foi entregue para o volante Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola. Contudo, a eleição do espanhol como melhor jogador do mundo foi apenas um dos pontos altos de um dia que já começou caótico com os relatos de que o Real Madrid não enviaria delegação para a cerimônia em Paris, já tendo ciência de que Vini Jr não seria eleito como vencedor.

Recado de Vini Jr após perder a Bola de Ouro

Confira os principais acontecimentos na vida de Vini Jr após a Bola de Ouro

The Best

No dia 17 de dezembro de 2024, Vini Jr foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O atacante desbancou nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro voltou a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

Vini Jr Fifa The Best (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Mundial de Clubes (Intercontinental)

No dia 18 de dezembro de 2024, o Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no estádio Lusail, no Qatar, e conquistou o título da Copa Intercontinental (antigo formato do Mundial de Clubes). Vini Jr marcou um dos três gols da equipe espanhola na vitória que sagrou o Real como nove vezes campeão do torneio.

Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental sobre o Pachuca (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

Compra do Alverca

O Lance! apurou que Vini Jr adquiriu o clube português em dezembro do ano passado junto a um grupo de investidores. À época, o Alverca emitiu uma nota informando sobre a mudança na gestão. Ricardo Vicintin, acionista majoritário do time, também se manifestou sobre a venda de sua parte a Vini Jr.

Provocação da torcida do Manchester City

No dia 11 de fevereiro de 2025, minutos antes de a bola rolar na partida de ida dos playoffs da Champions League, a torcida do Manchester City ergueu uma faixa com a intenção de provocar Vini Jr.

O bandeirão trazia uma foto do volante Rodri beijando a Bola de Ouro ao lado da frase "Stop Crying Your Heart Out", nome de uma música da banda Oasis, que em uma tradução rápida e contextualizada, a frase ficaria "Pare de chorar", em alusão ao episódio relacionado com a premiação da Bola de Ouro, que ocorreu em outubro de 2024.

Vini Jr perfilado para a partida enquanto torcida do City ergue faixa provocativa (Foto: Reprodução/X)

O suposto "choro" seria a não-ida da delegação do Real Madrid à gala que receberia os indicados e possíveis premiados no evento organizado pela Uefa, em Paris. A decisão foi tomada pelo presidente Florentino Pérez após saber que nem Vini Jr e nem o lateral direito Dani Carvajal receberiam a Bola de Ouro, com o prêmio dado para Rodri.

No final das contas, o Real Madrid venceu a partida desta semana por 3 a 2. Vini terminou a partida com duas assistências, para os gols de Brahim Díaz (86') e Jude Bellingham (92'), e o prêmio de melhor jogador em campo.

Vini Jr. posa com o torféu de melhor jogador em campo em Manchester City x Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Condenação de "torcedores" racistas

No dia 21 de maio de 2025, cinco torcedores tiveram prisão homologada por atitudes racistas contra Vini Jr durante a partida entre Real Madrid e Valladolid. O caso aconteceu no dia 30 dezembro de 2022, no estádio José Zorrilla, e as investigações vinham sendo conduzidas pelo Ministério Público da Espanha. Os condenados também terão de pagar uma multa de 1.620 euros, cerca de R$ 10 mil.

Camisa 10 na Seleção Brasileira

No dia 5 de junho de 2025, Vini Jr vestiu a camisa 10 da Seleção Brasileira na partida contra o Equador, na estreia de Carlo Ancelotti como treinador da Canarinha.

Esta foi a segunda vez que Vinícius foi escolhido para herdar o histórico número. Em junho de 2023, ele utilizou a 10 nos amistosos com Guiné e Senegal; na ocasião, o atacante foi homenageado pela luta antirracista.

Vini Jr na partida da Seleção Brasileira contra o Equador (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Festa de aniversário no RJ

No Rio de Janeiro, o fim de semana dos dias 19 e 20 de julho ficou marcado por duas grandes festas promovidas por Vini Jr, que havia completado 25 anos. Os eventos aconteceram no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, e contaram com a presença de grandes nomes da música, do esporte e do entretenimento.

Affair com Virginia Fonseca

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Único brasileiro em lista da Forbes

No dia 16 de outubro de 2025, Vini Jr se destacou como o único brasileiro a figurar entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo a nova edição da tradicional lista da revista Forbes. O atacante garantiu a sexta posição no ranking, com ganhos anuais estimados em US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 340 milhões).

Polêmica com Xabi Alonso

No El Clásico disputado no dia 26 de outubro de 2025, após uma boa atuação, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.

— Eu? Ah, vai tomar no c*, sacanagem, car*. Ah, vai se f*. Eu? Sacanagem, po. Não é possível, po. Não é possível. Tá de sacanagem. Por que eu? Vou embora, vou lá pra baixo.

O técnico não falou com o brasileiro na saída de campo. Após o El Clásico, Xabi Alonso se pronunciou, elogiou a partida feita pelo atacante, mas deu um aviso.

— Fiquei com muitas coisas boas sobre o Vini. Não quero perder o foco no que é importante, mas são coisas sobre as quais falaremos. O Vini contribuiu muito, assim como os demais jogadores. É uma vitória merecida, e eu diria que é curta porque criamos bastante. Vai nos permitir recuperar a sensação de ser um time competitivo em jogos grandes. Falaremos sobre o resto. Há personalidades diferentes nos elencos e temos que entendê-las. Agora vamos aproveitar, e depois eu converso com ele sobre isso, claro — afirmou Xabi Alonso.

Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

