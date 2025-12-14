Ídolo do Flamengo projeta final contra PSG no Mundial: 'Favoritisimo fica 50/50'

Diego Alves, ídolo e ex-goleiro do Flamengo, comentou a vindoura final do Mundial, a ser disputada entre o rubro-negro e o PSG, na próxima quarta-feira (17). Após a vitória do Flamengo sobre o Pyramids por 2 a 0, no último sábado (13), o comentarista da CazéTV na competição foi questionado sobre como o time brasileiro deve enfrentar a equipe francesa e quais são as chances do Mengão na decisão do torneio.

continua após a publicidade

— Acho que o Filipe deixou sempre muito claro que ele nunca perde a identidade dele durante os jogos. Não é porque aconteceu contra o Bayern que vai acontecer contra o Paris, são times diferentes, táticas diferentes. Não vejo o Flamengo mudando a maneira de jogar, até mesmo porque foi dessa forma que trouxe até a final — comentou o ex-jogador.

Comparando o Liverpool de 2019 – time que enfrentou na final do Mundial de 2019 –, com o PSG de 2025, Diego Alves disse ver ambos os times muito fortes, mas que o Flamengo tem capacidade de buscar o resultado positivo na quarta-feira:

continua após a publicidade

— O que o PSG fez na temporada que ganhou a Champions foi espetacular. Não ganhou o Mundial de Clubes porque enfrentou um Chelsea que também estava iluminado. Eu vejo o Paris também um time muito forte. Acho que em 2019 a gente enfrentou um dos melhores Liverpool da história, e foi 1 a 0 pro Liverpool, na prorrogação. Então acho que o favoritismo, agora, ele fica ali meio a meio, 50 a 50. Vai ser um grande jogo, tenho muito interesse em ver como vai ser taticamente os dois times dentro de campo e acredito que o Flamengo, sim, tem chance de ser campeão mundial — disse o comentarista.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Diego Alves, ídolo do Flamengo, comenta final do Mundial contra o PSG (Foto: Reprodução/CazéTV)

⚽ Como foi o duelo entre Flamengo e Pyramids, pelo Mundial?

Texto de Maurício Luz

O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Na primeira etapa, equipe de Filipe Luís concentrou suas ações pelos lados, sobretudo pelo corredor esquerdo com Cebolinha, enquanto o Pyramids adotou uma postura reativa, com linhas baixas e foco quase exclusivo em proteger a própria área e buscar transições rápidas, que pouco se materializaram na maior parte do primeiro tempo.

Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade em bola rolando surgiu quando Cebolinha apareceu livre dentro da área, mas teve a finalização travada na pequena área pela defesa egípcia. Com espaços reduzidos e pouca mobilidade do adversário, a solução veio na bola parada. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Léo Pereira se antecipou à marcação e cabeceou no canto para abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a trocar passes no campo defensivo com a intenção de atrair o Pyramids e explorar eventuais brechas. O plano, no entanto, teve pouca resposta, já que o time egípcio manteve a marcação recuada e deixou para reagir apenas no fim da etapa inicial. Primeiro, em uma finalização perigosa de Ziko dentro da área. Depois, já aos 45 minutos, Mayele ficou frente a frente com Rossi, que venceu o duelo e evitou o empate com uma defesa decisiva.

A equipe egípcia voltou do intervalo mais agressiva. Logo na saída de bola, Mayele recebeu lançamento na grande área e bateu firme, mas longe do gol de Rossi. Três minutos depois, foi a vez de Zakara dominar dentro da área e bater rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora.

Não demorou muito para o Flamengo dar um banho de água fria na pressão do Pyramids. Em mais uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e Danilo, o herói da Libertadores, voou mais uma vez — contando com falha do goleiro El Shenawy — para marcar o segundo rubro-negro em Doha.

Com a vantagem confortável no placar, o Rubro-Negro passou a ter menos a bola, mas sem sofrer investidas perigosas do adversário. A melhor chance dos egípcios veio de fora da área, mais uma vez com Mayele, e Rossi saltou para encaixar a bola. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance ao tentar driblar o goleiro El Shenawy, que levou a melhor no duelo.

O jogo ganhou clima quente na reta final. Zalaka reclamou de pênalti após se acertado no rosto por Erick Pulgar, mas a arbitragem mandou seguir. O lance gerou revolta do lado do Pyramids, e os jogadores de ambas equipes começaram a se entranhar em campo.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda contou com a volta de Pedro após 52 dias afastado por lesão. O camia 9 substituiu Carrascal aos 40 minutos da segunda etapa e teve chance de marcar ao receber de Bruno Henrique, mas parou no goleiro. Ele ainda arriscou chute de fora da área, e mais uma vez ficou em El Shenawy. No fim, vitória tranquila do Rubro-Negro para seguir em busca do bicampeonato mundial.