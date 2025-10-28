O fim de semana do futebol internacional foi marcado por grandes emoções, com destaque para o El Clásico, na Espanha. Contudo, outro duelo entre líderes também atraiu os holofotes na Holanda: a vitória do PSV sobre o Feyenoord por 3 a 2. Entre os protagonistas esteve o brasileiro Mauro Júnior, em excelente fase desde que chegou ao clube em 2017.

Vivendo o melhor momento de sua carreira no time de Eindhoven nesta temporada, o meio-campista teve participação decisiva na jogada que originou o primeiro gol, ao assistir Ismael Saibari na abertura do placar. Aos 30', o atacante recebeu o passe, superou a marcação com um drible rápido de dois toques e finalizou com precisão.

O marroquino, aliás, terminou como o grande nome da partida ao marcar mais dois gols e encerrar o clássico com um hat-trick. O Feyenoord chegou ao empate aos 5' da segunda etapa, mas o PSV retomou a vantagem no minuto seguinte, quando Saibari recebeu pela esquerda e finalizou com um chute forte e alto, sem chances para o goleiro. Aos 15', o atacante voltou a balançar as redes ao receber um lançamento do campo de defesa, superar a marcação e encobrir o goleiro com um toque sutil. Apesar de ainda sofrer mais um gol, a equipe de Eindhoven garantiu a vitória fora de casa.

Com o resultado, PSV e Feyenoord somam 25 pontos após dez rodadas, mas o time de Roterdã mantém a liderança pelo saldo de gols — 18 contra seis. Vale lembrar que o atual campeão da Eredivisie é o PSV, que conquistou o título na temporada passada ao superar o rival Ajax nas rodadas finais e terminar com um ponto de vantagem.

Mauro já havia se destacado em nível continental na semana anterior, ao contribuir com uma assistência na surpreendente vitória do PSV sobre o Napoli por 6 a 2, pela Champions League. O brasileiro acumula quatro assistências nesta temporada e consolida-se como uma das principais peças do meio-campo comandado pelo técnico Peter Bosz. Desde que chegou ao clube, soma 173 partidas, com oito gols e 24 assistências, números que evidenciam sua importância crescente no elenco de Eindhoven.

Jogadores do PSV Eindhoven posam para foto antes do jogo contra o Napoli pela Champions League, em Eindhoven (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Natural de Pacaembu, em São Paulo, Júnior deixou o Brasil sem grande projeção ao sair do Desportivo Brasil, em 2017, para integrar as categorias de base do PSV, permanecendo no futebol holandês desde então. Pela Seleção Brasileira, o canhoto teve oportunidades nas equipes de base sub-15, sub-17 e olímpica. Agora, ele alimenta o sonho de conquistar uma vaga na equipe principal do Brasil nesta reta final de ciclo da Copa do Mundo de 2026.

