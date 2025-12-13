Estêvão vira assunto durante jogo do Chelsea: 'Não é possível'

O jovem Estêvão virou assunto, neste sábado (13), durante o jogo do Chelsea na Premier League. Os Blues venceram o Everton por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês.

Mais uma vez, o técnico Enzo Maresca optou por deixar Estêvão no banco do jogo do Chelsea. Cole Palmer abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, e Malo Gusto ampliou aos 45' da mesma etapa. João Pedro foi o único brasileiro a iniciar entre os titulares.

Faltando 10 minutos para o fim do jogo, Estêvão entrou em campo pelo Chelsea e não conseguiu produzir muito. Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram chateados com o tempo de jogo do brasileiro. Veja os comentários abaixo:

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja comentários sobre Estêvão no jogo do Chelsea

Tradução de um torcedor do Chelsea sobre Estevão: Eu sabia que ele ia entrar muito tarde e que depois teríamos dificuldades para jogar futebol, e foi exatamente o que aconteceu. O futebol realmente parece ser estimulante às vezes.

Tradução de torcedora do Chelsea sobre Estêvão: Maresca não está fazendo nenhum favor a ele ao mantê-lo no banco. Estevão não precisa de proteção. Coloque-o para jogar em todas as partidas.

Tradução: Talvez haja algo errado com Estêvão e Maresca queira manter tudo discreto, essa é a única explicação para isso.

Tradução de torcedor do Chelsea sobre Estêvão: Precisamos parar de pedir ao Maresca que confie mais no Estêvão e começar a questionar se o sistema do Maresca é frágil demais para um talento como ele. Será que o treinador está sacrificando o potencial explosivo em prol da segurança estrutural? Se sim, isso é sinal de uma mentalidade vencedora ou de medo do fracasso?

Dê liberdade à criança, ou Maresca transformará um talento geracional em uma engrenagem segura e previsível.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Alguém que está perdendo o ritmo de jogo no banco de reservas e você está dizendo que ele está gerenciando o time? Maresca está minando a confiança do Estevão ao escolher jogos em que ele pode jogar e outros em que não. Não sei como alguns de vocês chegam a essa conclusão, será que foi assim que trataram o Yamal?

