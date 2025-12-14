Maestro Junior é sincero sobre final entre Flamengo x PSG: 'Não vai'

O ídolo da Nação e comentarista da Globo, Maestro Júnior, avaliou a final do Mundial entre Flamengo x PSG. Neste sábado (13), o Rubro-Negro venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0. O clube francês já chega no torneio na grande decisão.

continua após a publicidade

Depois da vitória rubro-negra no Mundial, Maestro Júnior avaliou a final da competição entre Flamengo x PSG. Para o ídolo, o Rubro-Negro chega com grandes chances na decisão.

➡️Torcida do Flamengo reage a atitude de técnico do PSG: 'Está de brincadeira'

- Dos últimos anos que o Flamengo participou, mesmo sendo contra o melhor time do mundo, que é o PSG, talvez seja a vez que o time chega com a melhor chance. É a melhor forma física, técnica, e principalmente, entrosamento. É um time com identidade, que não vai se curvar à toda a qualidade que a gente sabe que o PSG tem - avaliou Júnior.

continua após a publicidade

PSG vai enfrentar o Flamengo no Intercontinental (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Técnico do PSG explica 'estratégia' para final com o Flamengo

O Flamengo venceu o Pyramids neste sábado (13) e assegurou sua vaga na decisão do Intercontinental contra o PSG, atual campeão da Champions League. Questionado sobre o Rubro-Negro e o torneio nos últimos dias, Luis Enrique voltou a comentar da final, desta vez reafirmando que a motivação de sua equipe permanece intensa na busca pelo troféu inédito. Flamengo x PSG vão se enfrentar na decisão.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O treinador rechaçou qualquer hipótese de desinteresse europeu na competição e sacramentou que o PSG entrará em campo com a mesma motivação do Flamengo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa pré-jogo da partida contra o Metz, realizada neste momento, válida pela 16ª rodada da Ligue 1.

continua após a publicidade

— Eu acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa — disse Enrique.

— São troféus que você tem a possibilidade de ganhar, são muito importantes, e é bom para nós saber dessa importância, e repito, acho que é a mesma importância para as duas equipes — finalizou sobre final entre Flamengo e PSG.

Ao término do primeiro tempo, o PSG lidera por 2 a 1, com gols de Gonçalo Ramos e Quentin Ndjantou para os parisienses. Luis Enrique optou por escalar um time misto, deixando no banco astros como Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e o goleiro Lucas Chevalier.