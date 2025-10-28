Revelado pelo Palmeiras e multicampeão nas categorias de base — além de integrar o elenco campeão brasileiro de 2023 —, o lateral-direito Kauan Santos tornou peça fundamental do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Aos 21 anos, são nove partidas na atual temporada como titular.

No último sábado (25), em partida válida pela UAE President Cup, Kauan participou da vitória do Shabab sobre o Al Bataeh, resultado que garantiu a classificação do time à próxima fase do torneio. Após o empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis, e os Cavalheiro Vermelhos venceram por 4 a 2. Ao Lance!, o defensor celebrou o resultado e valorizou o esforço coletivo do time.

— Foi um jogo muito duro, fisicamente e mentalmente. Nosso time mostrou um espírito de resistência e resiliência muito alto. Jogamos durante a semana, e eles não, então vencer uma partida eliminatória após a prorrogação demonstra a garra e a ambição do nosso grupo. É muito importante manter essa mentalidade até o fim — disse Santos.

Com Kauan atuando como titular na lateral direita, o Shabab protagonizou uma das temporadas mais vitoriosas de sua história, conquistando quatro títulos: a UAE Pro League, a UAE President Cup, a Supercopa dos Emirados Árabes e a Challenge Shield. O brasileiro ressaltou a importância de defender as conquistas obtidas neste ano e reafirmou a ambição da equipe em manter o alto nível de desempenho nas próximas competições.

— Na temporada passada, conquistamos quatro troféus, algo raro de acontecer, e sabemos o tamanho desse feito. Agora, todos os times nos veem como a equipe a ser batida. Essa classificação é fundamental, porque nosso objetivo é chegar bem em todas as competições. Vamos lutar para defender os títulos da melhor forma e, quem sabe, conquistar novamente — finalizou o jogador ao Lance!.

🔴🟢Shabab Al-Ahli 🤝 Brasil 🟢🟡

O Shabab é um dos principais clubes dos Emirados Árabes Unidos, com destaque no cenário asiático por seu projeto focado no investimento em jovens promissores, especialmente do Brasil — como é o caso de Kauan Santos, que deixou o Palmeiras com apenas um jogo no time profissional.

Kauan Santos durante jogo-treino entre Palmeiras e Juventus, em 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Hoje, ele soma 41 partida pelo Al-Ahli, com três gols e duas assistências. No elenco atual, comandado pelo português Paulo Sousa, ex-treinador do Flamengo,10 brasileiros fazem parte do grupo.

