Endrick, de 19 anos, deve deixar o Real Madrid após uma temporada e meia, na próxima janela de transferências, prevista para janeiro, durante o inverno europeu. O atacante estaria disposto a aceitar uma proposta de empréstimo visando maior tempo de jogo antes da Copa do Mundo de 2026, marcada para o meio do próximo ano. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Não é de hoje que o nome de Endrick vem sendo especulado fora do Madrid, diante da escassez de oportunidades recebidas nesta temporada desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico da equipe merengue. O treinador tem priorizado Kylian Mbappé como titular absoluto e Gonzalo García como principal opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

Em 16 de outubro, a "ESPN" noticiou que Endrick cogitou, pela primeira vez, uma saída temporária do Real, e que já há clubes interessados em sua contratação, entre eles o Olympique de Marselha, da França. Apesar da movimentação no mercado, o Cria da Academia e seu estafe avaliam que a situação deve ser tratada com cautela, por envolver decisões estratégicas tanto para sua carreira quanto para sua vida pessoal.

A movimentação tem como principal motivação a busca por mais tempo de jogo antes da próxima temporada, visando à disputa da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Desde que retornou de lesão, Endrick não voltou a ser convocado e, atualmente, aparece atrás de outros nomes na disputa por uma vaga no ataque — posição que segue em aberto, sem um titular absoluto definido para o torneio.

continua após a publicidade

Endrick comemora gol pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Endrick no Real Madrid ⚪

Endrick tornou-se um caso à parte em Madri. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25.

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar pelo Real Madrid. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.