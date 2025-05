O Real Madrid venceu o Sevilla por 2 a 0, nesse domingo (18), em jogo válido pela 37ª rodada de La Liga, a penúltima da competição, com gols de Mbappé e Bellingham. Com muitos desfalques, incluindo Vini Jr. e Rodrygo, o atacante Endrick foi titular, mas teve atuação discreta e foi substituído no início do segundo tempo. A partida foi disputada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilha, e os donos da casa tiveram dois jogadores expulsos, um em cada tempo.

Os dois clubes já não tinham preocupações na competição. O Sevilla se livrou do remoto risco de rebaixamento na rodada anterior, contra o Las Palmas, e os Merengues foram sacramentados vice-campeões do campeonato após a confirmação do título do Barcelona, na última rodada, além de terem a vaga na Champions League confirmada.

⚽ Como foi a partida entre Sevilla e Real Madrid?

O primeiro tempo começou morno. No entanto, aos 11 minutos, Mbappé disparou após lançamento longo e só parou após puxão de camisa do zagueiro Badé, do Sevilla, que foi expulso por impedir a jogada promissora do último homem. Com um jogador a mais em campo, o Real Madrid passou a pressionar mais o time da casa.

O brasileiro Endrick teve a oportunidade de abrir o placar depois de ter a bola na área pelo lado direito, mas o chute cruzado parou nas mãos do goleiro Nyland. Mbappé, que recebeu um passe fantástico de trivela de Modric, também teve a chance, mas não aproveitou e bateu para fora. O lance mais perigoso da primeira metade, no entanto, foi do Sevilla: o zagueiro Jacobo Ramón, do Real, vacilou sozinho, perdeu a bola para García Pascual, que ficou de cara para o goleiro Lunin. A finalização, contudo, pegou na rede do lado de fora.

O início da segunda etapa trouxe uma situação bastante inusitada. No intervalo da partida, o Sevilla mexeu e o meio-campista Lukébabio deu lugar ao atacante Isaac Romero - que nem teve tempo de suar a camisa. Isso porque o centroavante, aos 15 segundos do segundo tempo, fez falta dura em Tchouameni e foi expulso, após chamado do VAR. Com superioridade numérica e técnica, os visitantes quase marcaram com Valverde, se não fosse o corte providencial de Gudelj, em cima da linha, que salvou o time da casa.

O francês Mbappé voltou a dar trabalho para o setor defensivo do Sevilla quando arriscou, de dentro da área, e explodiu a bola no travessão. Quatro minutos depois, aos 29 minutos, o atacante recebeu mais um passe de Modric e, dessa vez, não desperdiçou. Em um belo chute no canto esquerdo de Nyland, ele se tornou o artilheiro isolado da La Liga, com 29 gols. E ainda deu tempo do Real ampliar, com Bellingham, após cruzamento de Muñoz e desvio de Gonzalo García.

📆 O que vem por aí?

Ambos os times vão para a última rodada da La Liga sem preocupações. O Sevilla pega o Villareal, fora de casa, para encerrar o campeonato e a temporada, no próximo domingo (25).

Por sua vez, o time de Ancelotti - que fará a sua despedida enquanto treinador do clube, após acerto com a Seleção Brasileira - recebe o Real Sociedad, no mesmo dia. Mas esse não será o fim da temporada para os merengues, pois no dia 18 de junho, às 16h (de Brasília), o Real Madrid enfrenta o Al-Hilal (Arábia Saudita), pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O grupo ainda conta com Pachuca (México) e RB Salzburg (Áustria).

✅ FICHA TÉCNICA

Sevilla x Real Madrid

37ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: domingo, dia 18 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla (ESP)

🥅 Gol: Mbappé, 29'/2ºT (1-0); Bellingham, 41'/2°T (2-0)

🟨 Cartão amarelo: Bellingham (Real Madrid)

🟥 Cartão vermelho: Badé e Isaac Romero (Sevilla)

🕴️ Arbitragem: Mateo Busquets Ferrer (árbitro); Adrián Díaz González e Álvaro Granel Peiró (auxiliares); Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov (quarto árbitro)

📺 VAR: César Soto Grado (VAR1) e Iker de Francisco Grijalba (AVAR)

⚽ ESCALAÇÕES

⚪🔴 Sevilla (Técnico: Joaquín Caparrós)

Nyland; Juanlu (Lokonga), Badé, Kike Salas e Carmona; Agoumé e Gudelj; Sow (Manu Bueno), Suso (Peque Fernández) e Lukebakio (Isaac Romero); García Pascual (Pedrosa).

❌ Desfalques: Nianzou e Akor Adams.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Valverde, Jacobo Ramón, Vallejo (Gonzalo García) e Fran García (Ceballos); Luka Modric e Tchouameni; Arda Güler (Lucas Vázquez), Bellingham, Mbappé e Endrick (Muñoz).

❌ Desfalques: Vini Jr, Brahim Díaz, Rüdiger, Camavinga, Ferland Mendy, Éder Militão, Dani Carvajal e Alaba.