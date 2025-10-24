O mundo da bola tem manifestado preocupação com a situação de Endrick no Real Madrid. Apto fisicamente desde setembro, o atacante de 19 anos permanece como o único jogador de linha do elenco merengue que ainda não atuou sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada. Diante desse cenário, veículos de comunicação noticiaram que o atleta estaria aberto a avaliar novas oportunidades, em busca de mais tempo em campo, visando uma possível convocação para a Seleção Brasileira, dirigida por Carlo Ancelotti, com foco na Copa do Mundo de 2026.

Com base nessas informações, o Lance! reuniu possíveis equipes consideradas ideais e realistas para o jovem. O texto concebe tanto o que já foi divulgado pela imprensa quanto as opções que poderiam favorecer sua consolidação no futebol europeu e o fortalecimento de suas chances de representar o Brasil no próximo Mundial.

Para a realização da análise, foram definidos alguns critérios específicos: a seleção de um clube de cada uma das cinco principais ligas europeias, equipes que disputem a atual edição da Champions League e times que ocupem as primeiras posições em seus campeonatos nacionais. Além disso, considerou-se a preferência por clubes com proposta de jogo ofensiva e sem a presença de um centroavante plenamente consolidado na equipe titular.

Vale destacar que essa análise já havia sido realizada em setembro deste ano, cerca de duas semanas após o término do Mundial de Clubes — torneio em que o mundo viu Gonzalo García crescer e se tornar a segunda opção como centroavante no Madrid. Sem mais delongas, e agora com uma atualização mais recente, confira cinco destinos para Endrick considerar por empréstimo na próxima janela de transferências, que será aberta no inverno europeu, a partir de janeiro de 2026.

Olympique de Marselha (FRA) 🔵⚪

O Olympique já manifestou interesse na contratação de Endrick, segundo a "ESPN". Apesar da hegemonia esportiva e financeira do PSG, a equipe de Marselha ocupa a liderança da Ligue 1, somando 18 pontos em oito rodadas, com seis vitórias, duas derrotas, 16 gols marcados e oito sofridos. Na fase de liga da Champions, registra uma vitória — 4 a 0 sobre o Ajax — e duas derrotas fora de seus domínios por 2 a 1, diante de Real Madrid e Sporting.

Sob o comando de Roberto De Zerbi, o Olympique adota um modelo de jogo pautado em transições ofensivas rápidas, construídas a partir da posse de bola e de passes curtos desde a defesa, buscando atrair a marcação adversária e explorar os espaços criados. Embora ainda não tenha conquistado títulos expressivos, o italiano é amplamente reconhecido como um dos treinadores mais influentes do futebol europeu nos últimos anos.

Caso chegue ao clube, Endrick disputaria a posição de centroavante com o icônico Pierre-Emerick Aubameyang, de 36 anos, em sua segunda passagem pelo time, e com Amine Gouiri, atualmente lesionado e contratado no início de 2025. O sistema de jogo de De Zerbi privilegia um atacante central e dois pontas criativos, funções hoje desempenhadas pelos destaques Mason Greenwood e Igor Paixão.

Villarreal (ESP) 🟡🟡

Buscando permanecer na Espanha e consolidar-se na La Liga — movimento semelhante ao realizado por Vitor Roque, que deixou o Barcelona por empréstimo ao Real Betis, sem êxito duradouro —, Endrick poderia ver o Villarreal como um destino promissor. Apesar de uma campanha irregular na Champions, em que ocupa posição fora da zona de classificação após três partidas, com um empate e duas derrotas, o clube mantém desempenho sólido no cenário nacional.

É o terceiro colocado da Liga, atrás de Real e Barça, somando 17 pontos em nove rodadas. Com Marcelino no comando, técnico que retornou ao clube em 2023, o Villarreal apresenta números expressivos no campeonato, figurando como o quinto melhor ataque (16), o quarto time que mais cria chances (28), o segundo com mais oportunidades desperdiçadas (20) e o quinto em finalizações certas por jogo (4,9).

A equipe alterna entre formações com um ou dois atacantes, o que favoreceria Endrick. Ademais, oferece uma concorrência acessível, composta pelos jovens Georges Mikautadze e Tani Oluwaseyi, além dos experientes Nicolás Pépé, Ayoze Pérez e Gerard Moreno — ídolo do clube.

Tottenham Hotspur (ING) ⚪⚪

Após encerrar um longo jejum de títulos ao conquistar a Europa League na última temporada, a atmosfera no Tottenham tornou-se mais leve. Invicto na Champions, o clube ocupa a 15ª colocação na fase de liga, com uma vitória e dois empates, além de figurar em sexto lugar na Premier League, somando 14 pontos em oito partidas, com 14 gols marcados e sete sofridos. Sob o comando de Thomas Frank, considerado um dos técnicos mais promissores da elite inglesa, a equipe vive um momento de renovação ofensiva e estabilidade defensiva.

Em 2025/26, o Tottenham adota um esquema com um centroavante acompanhado por dois pontas, embora ainda não tenha encontrado unanimidade para a posição central. Entre as opções, Mathys Tel talvez possa despontar como espelho para Endrick. Emprestado pelo Bayern de Munique na última temporada, foi contratado em definitivo em 2025/26 após desempenho regular.

O francês, atualmente lesionado, é uma alternativa tanto para o comando do ataque quanto para atuar pelos lados do campo. Além dele, Richarlison, capaz de desempenhar diferentes funções ofensivas, disputa espaço com Dominic Solanke e Randal Kolo Muani — o primeiro titular em 2024/25, mas ainda sem total afirmação no clube, e o segundo, emprestado pelo PSG, sem destaque até o momento.

Atalanta (ITA) ⚫🔵

Uma das sensações do futebol italiano e europeu nos últimos anos, especialmente pelo estilo ofensivo implementado por Gian Piero Gasperini — atual técnico da Roma —, a Atalanta vive um novo momento sob o comando de Ivan Jurić. Embora sem o mesmo brilho de outrora, a equipe mantém um desempenho regular na temporada 2025/26. Atualmente ocupa a oitava colocação da Serie A, com 11 pontos em sete partidas, 11 gols marcados e cinco sofridos, além de somar quatro pontos na Champions, figurando em 17º lugar após uma vitória, um empate e uma derrota.

Fiel à tradição tática construída nos últimos anos, o time segue atuando com três zagueiros e alas, utilizando um trio ofensivo composto por dois meias e um centroavante de referência. Ademola Lookman e Charles De Ketelaere consolidaram-se como as principais opções de criação, mas a função de camisa 9 ainda carece de um nome incontestável.

Gianluca Scamacca, que já desempenhou esse papel, enfrenta problemas físicos recorrentes, e o elenco não tem com outro centroavante de origem capaz de assumir a titularidade. Até conta com Nikola Krstović, contratado junto ao Lecce nesta temporada, mas que ainda está em processo de se firmar no elenco. Diante desse cenário, o espaço está aberto para que Endrick brilhe em solo italiano, especialmente sob a admiração do conterrâneo Ancelotti.

Eintracht Frankfurt (ALE) ⚪🔴

Por mais que o nome possa causar surpresa, não há motivo para espanto: o Eintracht Frankfurt é uma das equipes com maior volume de jogo da temporada — para o bem e para o mal. O time, comandado por Dino Toppmöller desde 2023, apresenta um estilo ofensivo que, embora exponha fragilidades defensivas, produz inúmeras oportunidades e mantém alto índice de criação.

Os números confirmam o perfil: são sete gols marcados e 11 sofridos em apenas três partidas da Champions, ocupando atualmente a 22ª colocação, dentro da zona de playoffs, com três pontos. Na Bundesliga, o clube aparece em sétimo lugar, somando 10 pontos em sete rodadas, com três vitórias, um empate e três derrotas, além de 19 gols marcados — o segundo melhor ataque da competição, atrás do Bayern — e 18 sofridos, o que torna suas partidas verdadeiros espetáculos de entretenimento.

Assim como os últimos anos, o Frankfurt voltou a negociar seus principais destaques ofensivos: Omar Marmoush foi vendido ao Manchester City no meio da última temporada, e Hugo Ekitike transferiu-se para o Liverpool no início da atual. No setor, o ataque conta com um centroavante fixo, posição atualmente ocupada por Jonathan Burkardt, de 25 anos, contratado junto ao Mainz, além de contar com o veterano Michy Batshuayi no elenco. Nesse cenário, Endrick teria amplas chances de disputar a titularidade e consolidar-se como peça-chave no ataque alemão.

🚨 Bônus: Palmeiras (BRA) 🟢🟢

É praticamente inevitável que torcedores brasileiros, não apenas os do Palmeiras, considerem a possibilidade de ver Endrick de volta ao Brasileirão por seis meses. Saindo do país como um dos principais atacantes do continente, ele retornaria para tentar se reconectar com a Seleção e com a torcida que sempre o acompanhou ao longo da carreira. Apesar do presente iluminado em 2025, o futuro da dupla formada por Flaco López e Vitor Roque ainda é incerto, mas é esperado que ambos sejam alvo de negociações na próxima janela de transferências. Nesse cenário, Endrick surge como uma reposição de luxo para Abel Ferreira, técnico que já demonstrou saber extrair o melhor da joia.

