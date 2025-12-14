Estudiantes vence o Racing e garante a última vaga da Argentina na Libertadores-2026

Racing e Estudiantes protagonizaram uma final eletrizante do Torneio Clausura neste sábado (13), no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. No tempo normal, o Racing esteve muito próximo do título após abrir o placar no segundo tempo com um gol de Maravilla Martínez. Mas Guido Carrillo empatou nos acréscimos para o Estudiantes, levando a decisão para a prorrogação, que terminou sem gols e, depois, para os pênaltis, nos quais o Estudiantes venceu por 5 a 4, garantindo não apenas o título, mas também a última vaga da Argentina na fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

O Estudiantes é o sétimo representante do país no principal torneio continental de clubes. Com isso, os classificados argentinos diretos para a fase de grupos são Lanús, campeão da Copa Sul-Americana 2025; Platense, vencedor do Apertura 2025; Estudiantes, campeão do Clausura 2025; Independiente Rivadavia, que conquistou a Copa da Argentina 2025; Rosario Central, primeiro colocado da tabela anual 2025; Boca Juniors, segundo na tabela anual; e Argentinos Juniors, terceiro na classificação agregada.

Juntam-se a eles na fase de grupos Always Ready e Bolívar pela Bolívia; Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense pelo Brasil; Coquimbo Unido e Universidad Católica pelo Chile; Independiente Santa Fe pela Colômbia; Independiente del Valle pelo Equador; Cerro Porteño e Libertad pelo Paraguai; Universitario pelo Peru; Nacional e Peñarol pelo Uruguai; e Universidad Central e Deportivo La Guaira pela Venezuela, totalizando 32 times na fase inicial de um torneio com 47 participantes no geral.

Botafogo, Deportes Tolima, Liga de Quito, Alianza Lima, Cusco e Sporting Cristal já garantiram lugar na Fase Prévia, enquanto Argentinos Juniors, The Strongest, O'Higgins, Huachipato, Bahia, Universidad Católica do Equador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Independiente Medellín, Deportivo Táchira e Carabobo começam diretamente por ela.

A Conmebol sorteia as etapas preliminares nesta quarta-feira (18), às 12h, com a fase de grupos marcada inicialmente para a semana do 18 de março; os jogos de ida da Fase 1 começam no martes 2 de fevereiro, com as partidas de volta na semana seguinte, a Fase 2 entre 17 e 26 de fevereiro, e a Fase 3 de 3 a 12 de março.

A fase de grupos inicia em 7 de abril com a primeira rodada, seguida pela segunda entre 14 e 16 de abril, terceira de 28 a 30 de abril, quarta de 5 a 7 de maio, quinta de 19 a 21 de maio e sexta de 26 a 28 de maio, abrindo caminho para o sorteio dos oitavos na semana de 6 de junho, com as partidas entre 11 e 20 de agosto, quartas de 8 a 17 de setembro, semifinais de 14 a 22 de outubro e a grande final prevista para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.