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Campeão pelo Flamengo projeta sua estreia no futebol da Ásia

Jogador chega ao Pattani FC após passagem pelo Bahrein

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 17:32
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Maicon Douglas em entrada do time
Maicon Douglas fará sua estreia pelo Pattani FC (Foto: Divulgação)

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo em 2011, Maicon Douglas terá uma experiência inédita na carreira. Aos 33 anos, o jogador deixou o futebol do Bahrein e foi apresentado pelo Pattani FC, clube que disputa a primeira divisão da Tailândia.

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Podendo atuar como zagueiro ou volante, o brasileiro chega ao novo clube motivado pela oportunidade de conhecer um futebol diferente. Antes mesmo de desembarcar no país asiático, Maicon Douglas já tinha o desejo de atuar na Tailândia e revelou que recebeu boas referências de amigos que passaram pelo campeonato.

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— A minha expectativa é muito grande de fazer um grande campeonato e, junto com meus companheiros, buscar a melhor colocação possível na liga. Eu sempre tive vontade de jogar na Tailândia e tenho amigos que jogam e jogaram aqui e sempre falaram muito bem da liga e do país — afirmou.

Maicon Douglas fala sobre adaptação na Tailândia

A mudança para a Tailândia representa um novo desafio para o jogador, principalmente depois de cinco anos atuando em países árabes. Maicon Douglas reconhece que terá de se adaptar a uma nova cultura e a um estilo de futebol diferente, mas confia na experiência acumulada ao longo da carreira.

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— Acredito que o principal desafio será a adaptação ao país e ao estilo de jogo na Tailândia. Eu permaneci durante cinco anos em países árabes, que são diferentes daqui. Mas, durante toda a minha carreira, sempre me adaptei bem e rápido a novos clubes e lugares — disse.

Mesmo com poucos dias no país, o brasileiro afirma que a adaptação tem acontecido de forma positiva. Além da experiência própria, ele conta com o auxílio de outros jogadores brasileiros que já conhecem a rotina do futebol tailandês.

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— A minha adaptação está sendo boa. No meu clube tem três brasileiros que já estão há muito tempo na Tailândia e eles estão me ajudando bastante nessa adaptação. Estou aqui há poucos dias, mas o que mais me chamou atenção, até agora, é a quantidade de motos na rua e, por ser mão inglesa, tem sido bem estranho e engraçado essa situação — concluiu.

Agora, Maicon Douglas inicia uma nova etapa da carreira no futebol asiático, com a missão de ajudar o Pattani FC a alcançar uma boa campanha na primeira divisão da Tailândia.

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Maicon Douglas em campo com expressão de cansaço
Maicon Douglas fará sua estreia pelo Pattani FC (Foto: Divulgação)

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