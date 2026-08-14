Campeão pelo Flamengo projeta sua estreia no futebol da Ásia
Jogador chega ao Pattani FC após passagem pelo Bahrein
Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo em 2011, Maicon Douglas terá uma experiência inédita na carreira. Aos 33 anos, o jogador deixou o futebol do Bahrein e foi apresentado pelo Pattani FC, clube que disputa a primeira divisão da Tailândia.
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Podendo atuar como zagueiro ou volante, o brasileiro chega ao novo clube motivado pela oportunidade de conhecer um futebol diferente. Antes mesmo de desembarcar no país asiático, Maicon Douglas já tinha o desejo de atuar na Tailândia e revelou que recebeu boas referências de amigos que passaram pelo campeonato.
— A minha expectativa é muito grande de fazer um grande campeonato e, junto com meus companheiros, buscar a melhor colocação possível na liga. Eu sempre tive vontade de jogar na Tailândia e tenho amigos que jogam e jogaram aqui e sempre falaram muito bem da liga e do país — afirmou.
Maicon Douglas fala sobre adaptação na Tailândia
A mudança para a Tailândia representa um novo desafio para o jogador, principalmente depois de cinco anos atuando em países árabes. Maicon Douglas reconhece que terá de se adaptar a uma nova cultura e a um estilo de futebol diferente, mas confia na experiência acumulada ao longo da carreira.
— Acredito que o principal desafio será a adaptação ao país e ao estilo de jogo na Tailândia. Eu permaneci durante cinco anos em países árabes, que são diferentes daqui. Mas, durante toda a minha carreira, sempre me adaptei bem e rápido a novos clubes e lugares — disse.
Mesmo com poucos dias no país, o brasileiro afirma que a adaptação tem acontecido de forma positiva. Além da experiência própria, ele conta com o auxílio de outros jogadores brasileiros que já conhecem a rotina do futebol tailandês.
— A minha adaptação está sendo boa. No meu clube tem três brasileiros que já estão há muito tempo na Tailândia e eles estão me ajudando bastante nessa adaptação. Estou aqui há poucos dias, mas o que mais me chamou atenção, até agora, é a quantidade de motos na rua e, por ser mão inglesa, tem sido bem estranho e engraçado essa situação — concluiu.
Agora, Maicon Douglas inicia uma nova etapa da carreira no futebol asiático, com a missão de ajudar o Pattani FC a alcançar uma boa campanha na primeira divisão da Tailândia.
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