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Manchester City perde prazo e não contrata substituto de Rodri

Clube conta com outro alvo no radar em caso de saída do espanhol

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 17:32
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Enzo Maresca em amistoso de pré-temporada do Manchester City
Enzo Maresca observa amistoso de pré-temporada do Manchester City da área técnica (Foto: Divulgação)

O Manchester City perdeu o prazo dado pelo Chelsea para contratar Enzo Fernández por 120 milhões de libras (R$ 849 milhões). Segundo a "Sky Sports", a expectativa é de que o meia argentino permaneça em Stamford Bridge.

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Há algumas semanas, o Chelsea havia acordado verbalmente com os representantes de Enzo Fernández de que o jogador poderia sair do clube pelo valor estipulado até às 13h (de Brasília) desta sexta-feira (14). No entanto, os termos e condições já não são mais válidos devido ao fim desse prazo.

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Com a possível saída de Rodri para o Barcelona, o Manchester City buscava substitutos no mercado para o lugar do espanhol. O nome de Enzo Fernández surgiu a pedido do técnico Enzo Maresca, que trabalhou com o argentino no Chelsea.

No entanto, um negócio entre Manchester City e Chelsea não estaria totalmente descartado, uma vez que a equipe de Enzo Maresca ainda pode fazer uma oferta em caso de uma venda de Rodri. A questão é que os valores superariam os 120 milhões de libras, e os Blues precisariam encontrar uma reposição no mercado.

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Enquanto Enzo Fernández se tornou um sonho mais distante, o Manchester City também tem o volante Bouaddi como um alvo no mercado de transferências. Os termos com o meia já estão acordados, embora falte um negócio com o Lille.

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Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas (Foto: Thomas Coex/AFP)
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