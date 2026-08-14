Manchester City perde prazo e não contrata substituto de Rodri
Clube conta com outro alvo no radar em caso de saída do espanhol
O Manchester City perdeu o prazo dado pelo Chelsea para contratar Enzo Fernández por 120 milhões de libras (R$ 849 milhões). Segundo a "Sky Sports", a expectativa é de que o meia argentino permaneça em Stamford Bridge.
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Há algumas semanas, o Chelsea havia acordado verbalmente com os representantes de Enzo Fernández de que o jogador poderia sair do clube pelo valor estipulado até às 13h (de Brasília) desta sexta-feira (14). No entanto, os termos e condições já não são mais válidos devido ao fim desse prazo.
Com a possível saída de Rodri para o Barcelona, o Manchester City buscava substitutos no mercado para o lugar do espanhol. O nome de Enzo Fernández surgiu a pedido do técnico Enzo Maresca, que trabalhou com o argentino no Chelsea.
No entanto, um negócio entre Manchester City e Chelsea não estaria totalmente descartado, uma vez que a equipe de Enzo Maresca ainda pode fazer uma oferta em caso de uma venda de Rodri. A questão é que os valores superariam os 120 milhões de libras, e os Blues precisariam encontrar uma reposição no mercado.
Enquanto Enzo Fernández se tornou um sonho mais distante, o Manchester City também tem o volante Bouaddi como um alvo no mercado de transferências. Os termos com o meia já estão acordados, embora falte um negócio com o Lille.
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