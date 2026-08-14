Ex-América-MG, Mateus Henrique mira melhor temporada no Al Ahli
Lateral de 23 anos do Al Ahli busca superação de números e títulos na temporada
Revelado nas categorias de base do América-MG, o lateral-direito Mateus Henrique traçou metas ousadas para o novo ciclo no futebol internacional. Aos 23 anos, o jogador do Al Ahli se prepara para o início de mais uma temporada com o objetivo explícito de registrar os melhores números da carreira em participação em gols, assistências e minutos jogados.
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Apesar da busca por marcas individuais expressivas, o defensor destaca que o foco principal permanece no coletivo e nos objetivos traçados pelo clube para as competições que se aproximam.
— Feliz por mais uma temporada que vai se iniciar, e a meta é sempre evoluir, tanto nos números quanto no desempenho. Espero que possamos conquistar os nossos objetivos em conjunto com os do clube. Quero fazer minha melhor temporada da minha carreira até o momento. Estou muito empolgado e animado para ajudar o clube — afirmou o atleta.
Rotina nas férias e torcida pelo futebol mineiro
Natural de Minas Gerais, o ala mantém o hábito de acompanhar o futebol de seu estado natal, mesmo atuando no exterior. O jogador comentou o panorama atual dos clubes mineiros e lamentou a fase delicada vivenciada pelo América-MG, clube que o projetou para o futebol profissional.
— Sempre que dá para acompanhar, eu procuro assistir aos jogos. Em relação geral, os times mineiros estão muito bem. Infelizmente, o América vem passando por um momento difícil, mas estou sempre na torcida e espero que possam sair dessa situação — pontuou.
Para garantir que chegaria na ponta dos cascos para os primeiros compromissos oficiais, o lateral não abriu mão dos treinos nem mesmo durante o período de descanso. Segundo o atleta, a conciliação entre lazer e preparação física foi determinante para acelerar o ritmo de jogo no retorno aos trabalhos do elenco.
— Nas férias tento conciliar o tempo livre em conjunto com os treinos, para, quando for a hora de voltar ao trabalho, estar melhor preparado — concluiu o lateral.
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