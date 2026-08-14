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Ex-Botafogo, Adryelson projeta estreia do Al Wasl na temporada: 'Queremos ir longe'

Zagueiro brasileiro destaca preparação para a nova temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 16:39
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Adryelson fazendo movimento conduzindo a bola
Adryelson em treino pelo Al Wasl (Foto: Reprodução/Instagram)

O Al Wasl estreia na temporada 2026/27 neste sábado (15), diante do United FC, pela primeira rodada da Pro League dos Emirados Árabes Unidos. Um dos líderes do elenco, o zagueiro brasileiro Adryelson chega para mais um ciclo como peça importante da equipe e destaca a preparação realizada durante a pré-temporada.

Titular no setor defensivo na última temporada, o brasileiro também teve participação importante no ataque e terminou o período com sete gols marcados. Agora, o defensor projeta um início positivo diante do United FC, recém-promovido à primeira divisão dos Emirados.

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— Trabalhamos muito forte ao longo de toda a pré-temporada para ajustar cada detalhe. O grupo está preparado para o que teremos pela frente. Estrear em casa é sempre bom, mas sabemos que não existe jogo fácil na liga. O United vem motivado com o acesso e vai querer mostrar serviço na primeira divisão. Mas queremos começar o campeonato com três pontos, e uma vitória é essencial para começar uma campanha com o pé direito — afirmou Adryelson.

Adryelson mira grande campanha na Champions League Elite

Além da competição nacional, o Al Wasl terá um calendário continental pela frente. O clube volta a disputar a Champions League Elite da AFC na temporada 2026/27, depois de ter participado pela última vez do principal torneio de clubes da Ásia na temporada 2024/25.

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Para Adryelson, a presença na competição representa uma oportunidade de enfrentar alguns dos principais times do continente e buscar uma campanha de destaque.

— Conseguimos nos classificar para a Champions League Elite, e nossa meta é fazer a melhor campanha possível. Enfrentaremos as principais forças do continente, e vamos competir de igual para igual. Queremos ir longe em todas as competições que temos pela frente nesta temporada — concluiu o zagueiro.

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A primeira missão do Al Wasl será diante do United FC, neste sábado, às 13h45 (de Brasília). A equipe inicia a caminhada na Pro League com a expectativa de repetir o bom desempenho de Adryelson e construir uma temporada de destaque também no cenário continental.

Adryelson fazendo movimento para dominar uma bola
Adryelson em treino pelo Al Wasl (Foto: Reprodução/Instagram)

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