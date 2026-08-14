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Ex-Cruzeiro, Marquinhos Cipriano ganha destaque na Europa

Lateral brasileiro ganha espaço no Sion nesta temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 17:54
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Marquinhos Cipriano abraçando companheiro de equipe comemorando gol
Marquinhos Cipriano em ação pelo Sion (Foto: Felip Machado)

O Marquinhos Cipriano vive um dos momentos de maior destaque desde que chegou ao futebol europeu. Aos 27 anos, o lateral-esquerdo brasileiro vem ganhando espaço no Sion e se consolidando como uma das peças importantes da equipe neste início de temporada, com boas atuações no Campeonato Suíço e nas classificatórias da Conference League.

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O bom momento ganhou força na última quinta-feira (?), quando o Sion confirmou a classificação para a próxima fase da competição continental. Depois de empatar por 2 a 2 com o FC Noah no primeiro confronto, na Armênia, a equipe suíça venceu por 2 a 1 de virada em casa e avançou no torneio.

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Marquinhos Cipriano teve participação importante na campanha e vem chamando atenção pela regularidade. As atuações pelo Sion também fizeram o jogador despertar o interesse de outros clubes, que já realizaram sondagens pelo lateral.

— Fico feliz pelo momento que estou vivendo e por saber que meu trabalho está sendo reconhecido. Mas estou muito focado no Sion, quero continuar trabalhando e ajudando a equipe. Essa parte de negociações e possíveis propostas eu deixo para o meu empresário cuidar Minha preocupação é seguir fazendo o meu trabalho dentro de campo — afirmou Marquinhos.

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Assistência na vitória pelo Campeonato Suíço

Além do desempenho na Conference League, Marquinhos Cipriano começou bem a campanha do Sion no campeonato nacional. No último domingo (9), o lateral teve participação direta na vitória por 3 a 2 sobre o Vaduz.

A equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu reagir e buscar a virada. Marquinhos contribuiu com uma assistência e ajudou o Sion a conquistar mais três pontos na competição.

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— Estamos começando bem a temporada e isso é muito importante para ganharmos confiança. Quero continuar ajudando a equipe com boas atuações, seja defensivamente ou contribuindo no ataque. Temos objetivos importantes pela frente e sabemos que precisamos manter esse nível — disse.

De atacante a lateral-esquerdo

Revelado pelo São Paulo, Marquinhos começou a carreira como atacante, principalmente pela ponta direita, antes de ser recuado para a lateral esquerda.

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Em 2018, aos 19 anos, foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e também defendeu a Seleção Brasileira Sub-20. Entre 2022 e 2023, passou pelo Cruzeiro, onde disputou 16 partidas e deu duas assistências.

Desde 2024, o brasileiro está em sua segunda passagem pelo Sion e busca manter a sequência na equipe ao longo da temporada.

Marquinhos em movimento conduzindo a bola
Marquinhos Cipriano em ação pelo Sion (Foto: Felip Machado)

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