Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

PSG pede R$ 1 bilhão a clubes da Premier League por atacante

Liverpool e Arsenal monitoram jogador do clube francês

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 18:04
Favorite o Lance! no Google
Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo
Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O PSG pede 145 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para vender o atacante Bradley Barcola para o Liverpool ou Arsenal. No entanto, os clubes entendem que os franceses colocaram um valor muito acima do que seria possível pagar pelo jogador, segundo a "Sky Sports".

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O Liverpool é o maior interessado na chegada de Barcola e já possui um acordo verbal com o entorno do jogador. No entanto, o clube de Anfield não está disposto a contratar o atleta com o valor estabelecido pelo PSG.

continua após a publicidade

Nesse momento, o Arsenal corre por fora na disputa, mas segue monitorando Barcola após não ter contratado Vini Jr. No entanto, os Gunners estão na mesma situação do PSG com relação aos valores e só aceitariam negociar caso os franceses abaixassem o preço estipulado inicialmente.

Reserva no PSG, Barcola estaria disposto a sair da equipe francesa e buscar mais protagonismo em outro clube. Além das presenças de Dembélé, Kvaratschelia e Doué, o time de Luis Enrique está próximo de contratar o atacante Ferran Torres, do Barcelona.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Barcola comemora com dedo apontado para o céu gol da França sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Barcola comemora com dedo apontado para o céu gol da França sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Bola da Premier League de 2026/27

Futebol Internacional

Futebol inglês adota novas regras contra cera e perda de tempo para 2026/27

Há 1 minuto
O técnico brasileiro do Monaco, Filipe Luís, observa o jogo antes da partida amistosa de pré-temporada entre Liverpool e Monaco em Anfield, Liverpool, noroeste da Inglaterra, em 9 de agosto de 2026.

Futebol Internacional

Antes de estreia oficial, Monaco de Filipe Luís é derrotado

Há 23 minutos
Hugo Moura comemorando gol com coraçãozinho

Futebol Internacional

Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura marca em estreia no futebol árabe

Há 33 minutos
Marquinhos Cipriano abraçando companheiro de equipe comemorando gol

Futebol Internacional

Ex-Cruzeiro, Marquinhos Cipriano ganha destaque na Europa

Há 44 minutos
Matheus Henrique em ação pelo Al-Ahli

Futebol Internacional

Ex-América-MG, Mateus Henrique mira melhor temporada no Al Ahli

Há 1 hora
Maicon Douglas em entrada do time

Futebol Internacional

Campeão pelo Flamengo projeta sua estreia no futebol da Ásia

Há 1 hora
Mais LANCE!
Enzo Maresca em amistoso de pré-temporada do Manchester City

Manchester City perde prazo e não contrata substituto de Rodri

Adryelson fazendo movimento conduzindo a bola

Ex-Botafogo, Adryelson projeta estreia do Al Wasl na temporada: 'Queremos ir longe'

Souza jogador do Flamengo fazendo sinal de choro com as mãos na cara

Entenda a ligação entre Cienciano, 'Chororô', Botafogo e Flamengo

Mateusão comemora gol marcado pelo Shabab Al-Ahli

Mateusão projeta sua quarta temporada pelo Shabab Al-Ahli

Troféu da Supercopa da Inglaterra

Onde será disputada a Supercopa da Inglaterra?

Martinelli e Llorente disputando na corrida no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Martinelli toma decisão sobre sair do Arsenal após oferta da Turquia

de jong barcelona

De Jong rebate 'fake news', nega atrito com Flick e esclarece lesão no Mundial

Pedrinho e Jhon Jhon abraçados

Ex-Corinthians, Pedrinho revela bastidores da adaptação na Rússia e destaca apoio dos brasileiros do Zenit

Estêvão caído no gramado após sentir lesão muscular na derrota do Chelsea para o Manchester United, na Premier League

Rodrygo, Estêvão… Veja situação dos brasileiros lesionados na última temporada

Rodri é flagrado em fila de embarque

Sem luxo: astro do futebol mundial viaja em voo de baixo custo

Mikel Arteta orienta jogadores do Arsenal em amistoso de pré-temporada

Técnico do Arsenal abre o jogo sobre mercado após fracasso com Vini Jr

Andrew Giuliani, diretor executivo da força tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo

Infantino ganha defesa na Casa Branca: 'Votar contra é decisão tola'

Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga

Mbappé elogia Mourinho no Real Madrid: 'Sabe ganhar'