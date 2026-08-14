PSG pede R$ 1 bilhão a clubes da Premier League por atacante
Liverpool e Arsenal monitoram jogador do clube francês
O PSG pede 145 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para vender o atacante Bradley Barcola para o Liverpool ou Arsenal. No entanto, os clubes entendem que os franceses colocaram um valor muito acima do que seria possível pagar pelo jogador, segundo a "Sky Sports".
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O Liverpool é o maior interessado na chegada de Barcola e já possui um acordo verbal com o entorno do jogador. No entanto, o clube de Anfield não está disposto a contratar o atleta com o valor estabelecido pelo PSG.
Nesse momento, o Arsenal corre por fora na disputa, mas segue monitorando Barcola após não ter contratado Vini Jr. No entanto, os Gunners estão na mesma situação do PSG com relação aos valores e só aceitariam negociar caso os franceses abaixassem o preço estipulado inicialmente.
Reserva no PSG, Barcola estaria disposto a sair da equipe francesa e buscar mais protagonismo em outro clube. Além das presenças de Dembélé, Kvaratschelia e Doué, o time de Luis Enrique está próximo de contratar o atacante Ferran Torres, do Barcelona.
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