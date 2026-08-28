PSG reage no fim e empata com Lille com gol de Marquinhos
Apesar da reação, o atual campeão segue sem vencer na Ligue 1
O PSG reagiu no fim e empatou com o Lille por 2 a 2 nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada da Ligue 1. Jogando fora de casa, a equipe de Paris chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, mas buscou a igualdade nos minutos finais, com Marquinhos marcando de cabeça no último lance da partida.
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O Lille abriu o placar aos 8 minutos, com Dilane Bakwa, e ampliou aos 21, com Hakon Arnar Haraldsson. O PSG descontou somente aos 45 minutos do segundo tempo, quando Vitinha marcou para diminuir a diferença.
Quando a derrota parecia encaminhada, o PSG teve uma última oportunidade. O goleiro Safonov foi para a área para participar da cobrança. A bola foi levantada e encontrou Marquinhos, que cabeceou para as redes aos 50 minutos da etapa final e garantiu o empate.
PSG ainda busca primeira vitória na Ligue 1
Apesar da reação no fim, o resultado mantém o PSG sem vencer nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês. Na estreia, a equipe empatou por 1 a 1 com o Rennes.
O início de temporada também teve uma derrota na Supercopa da França, contra o Lens. A única vitória oficial do PSG até agora aconteceu justamente diante de um adversário inglês: o time venceu o Aston Villa por 2 a 1, na Supercopa da Uefa.
O empate com o Lille, portanto, prolonga o início irregular do atual campeão francês na competição nacional.
Lille mantém invencibilidade no campeonato
O Lille chegou ao confronto depois de vencer o Angers por 2 a 0 fora de casa na primeira rodada da Ligue 1. Com o empate diante do PSG, a equipe segue sem perder no campeonato.
O time é comandado por Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo e filho de Carlo Ancelotti, que assumiu o Lille para esta temporada. A equipe esteve perto de conquistar uma vitória importante diante do PSG, mas acabou sofrendo o empate no último ataque da partida.
Com o resultado, Lille e PSG somam mais um ponto na competição, mas o time parisiense segue em busca da primeira vitória na Ligue 1.
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