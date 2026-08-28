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PSG reage no fim e empata com Lille com gol de Marquinhos

Apesar da reação, o atual campeão segue sem vencer na Ligue 1

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 18:07
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Time do PSG reunido comemorando todos se abraçando
PSG buscou o empate contra o Lille no último lance (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

O PSG reagiu no fim e empatou com o Lille por 2 a 2 nesta sexta-feira (28), pela segunda rodada da Ligue 1. Jogando fora de casa, a equipe de Paris chegou a estar perdendo por dois gols de diferença, mas buscou a igualdade nos minutos finais, com Marquinhos marcando de cabeça no último lance da partida.

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O Lille abriu o placar aos 8 minutos, com Dilane Bakwa, e ampliou aos 21, com Hakon Arnar Haraldsson. O PSG descontou somente aos 45 minutos do segundo tempo, quando Vitinha marcou para diminuir a diferença.

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Quando a derrota parecia encaminhada, o PSG teve uma última oportunidade. O goleiro Safonov foi para a área para participar da cobrança. A bola foi levantada e encontrou Marquinhos, que cabeceou para as redes aos 50 minutos da etapa final e garantiu o empate.

Marquinhos vibra após gol
Marquinhos vibra após empatar o jogo contra o Lille no minuto final (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

PSG ainda busca primeira vitória na Ligue 1

Apesar da reação no fim, o resultado mantém o PSG sem vencer nas duas primeiras rodadas do Campeonato Francês. Na estreia, a equipe empatou por 1 a 1 com o Rennes.

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O início de temporada também teve uma derrota na Supercopa da França, contra o Lens. A única vitória oficial do PSG até agora aconteceu justamente diante de um adversário inglês: o time venceu o Aston Villa por 2 a 1, na Supercopa da Uefa.

O empate com o Lille, portanto, prolonga o início irregular do atual campeão francês na competição nacional.

Lille mantém invencibilidade no campeonato

O Lille chegou ao confronto depois de vencer o Angers por 2 a 0 fora de casa na primeira rodada da Ligue 1. Com o empate diante do PSG, a equipe segue sem perder no campeonato.

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O time é comandado por Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo e filho de Carlo Ancelotti, que assumiu o Lille para esta temporada. A equipe esteve perto de conquistar uma vitória importante diante do PSG, mas acabou sofrendo o empate no último ataque da partida.

Com o resultado, Lille e PSG somam mais um ponto na competição, mas o time parisiense segue em busca da primeira vitória na Ligue 1.

Bakwa comemorando gol com jogadores do PSG no fundo da imagem
Bakwa comemora gol contra o PSG (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

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