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Brasileiro marca e ajuda Copenhagen a avançar na Conference League

Zagueiro brasileiro fez o primeiro gol da vitória por 4 a 1 sobre o Inter Turku

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 15:29
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Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

O Copenhagen está na fase de liga da Conference League, e Gabriel Pereira teve participação decisiva na classificação. Nesta quinta-feira (27), o clube dinamarquês venceu o Inter Turku por 4 a 1, em casa, pelo jogo de volta do playoff, e garantiu a vaga na competição. Na partida de ida, na Finlândia, as equipes haviam empatado em 0 a 0.

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Titular, o zagueiro brasileiro abriu o placar ainda no primeiro tempo. Gabriel apareceu na área para marcar de cabeça e colocar o Copenhagen em vantagem antes do intervalo. O gol deu mais tranquilidade ao time, que conseguiu controlar a partida na etapa final e construir a goleada.

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— Muito feliz por marcar mais um gol na temporada, em um momento importante, um jogo decisivo que estava chegando ao final do primeiro tempo empatado e graças a Deus eu pude marcar o gol e trazer uma segurança maior para o nosso time na partida. Foi um grande jogo de todo o time, conseguimos impor o nosso ritmo na segunda etapa e garantir a classificação com uma grande atuação.

Gabriel Pereira se aproxima dos 100 jogos pelo Copenhagen

Esta é a terceira temporada de Gabriel Pereira no Copenhagen. O zagueiro, formado no Volta Redonda, está próximo de completar 100 partidas pelo clube e vem ganhando espaço entre as lideranças do elenco.

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O gol contra o Inter Turku foi o segundo do brasileiro na temporada. Antes, ele já havia marcado pela Conference League no confronto diante do Debreceni.

A classificação também mantém Gabriel em uma sequência de três temporadas consecutivas disputando competições europeias com o Copenhagen.

Zagueiro já marcou contra o Chelsea na Conference League

Na temporada 2024/25, Gabriel participou da campanha que levou o Copenhagen às oitavas de final da Conference League. Naquela edição, o zagueiro marcou no confronto contra o Chelsea.

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Na temporada seguinte, o clube dinamarquês disputou a Champions League, competição em que Gabriel também teve papel importante. O brasileiro marcou contra o Basel, da Suíça, no duelo que confirmou a classificação do Copenhagen para a principal competição de clubes da Europa.

Agora, o defensor terá novamente a Conference League pela frente e espera repetir o bom desempenho das temporadas anteriores.

— É muito importante para a gente conseguir essa classificação para a Conference. Estar disputando as competições europeias é algo que todo clube quer e deseja. Já disputei a Conference na minha primeira temporada aqui e sei da importância. Esses duelos continentais trazem um nível de desafio muito alto e que eleva o nível de atuação do time para toda a temporada.

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Veja os confrontos do Copenhagen na Conference League

  • Braga
  • Lugano
  • Iberia Tbilisi
  • Estrela Vermelha
  • Universitatea Craiova
  • Inter Escaldes
Gabriel Pereira com os braços abertos
Gabriel Pereira comemorando gol pelo Copenhagen (Foto: Gaston Szerman, FCK Media)

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