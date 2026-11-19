Com bônus milionário, River confirma valor da venda de Freitas para o Flamengo
Jogador chegou ao clube na janela do meio da temporada
O River Plate confirmou os valores da venda do atacante Joaquín Freitas ao Flamengo. Em reunião realizada nesta quinta-feira, a diretoria do clube argentino aprovou os números e as condições da negociação, concretizada em agosto. O acordo prevê o pagamento de US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 48,4 milhões) como valor fixo, além de US$ 5,1 milhões (aproximadamente R$ 27,1 milhões) em bônus por desempenho.
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A parte variável da operação está condicionada à conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo, desde que Freitas participe de pelo menos 70% das partidas da campanha. Além disso, o River Plate garantiu 20% de uma eventual transferência futura do jogador.
A negociação aconteceu depois da eliminação do River Plate da Copa Sul-Americana para o Independiente Santa Fe. Desde então, diferentes informações sobre os valores envolvidos circularam na imprensa argentina, mas a aprovação da diretoria esclareceu as condições financeiras do negócio.
Venda de Freitas ajudou River Plate a equilibrar as contas
A saída de Joaquín Freitas foi a negociação mais valiosa do River Plate em uma janela de transferências, na qual o clube argentino investiu mais de US$ 70 milhões em contratações e rescisões contratuais.
Além da venda do atacante ao Flamengo, outras movimentações no mercado e a redução de uma parcela significativa da folha salarial contribuíram para equilibrar as finanças do clube de Buenos Aires após o alto investimento.
Números de Freitas no Flamengo
No Flamengo, o jovem atacante ainda busca espaço entre os titulares. Desde sua chegada, disputou dez partidas, todas saindo do banco de reservas, e contribuiu com uma assistência.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Ibson relembra atuação histórica contra o Palmeiras e projeta título do Flamengo
Ex-meia recordou goleada por 5 a 2 em 2008 e demonstrou confiança na conquista do título brasileiro pela equipe de Leonardo Jardim
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
Flamengo deixa São Paulo para trás e se torna segundo maior pontuador do Brasileirão
Vitória sobre o Athletico fez o Rubro-Negro ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança do ranking
Torcida do Flamengo mobiliza Aerofla antes de decisão contra o Palmeiras
Rubro-negros organizam concentração no Galeão a partir do meio-dia desta sexta-feira; delegação embarca às 16h para São Paulo
Sem dupla importante, Flamengo tem cinco opções para substituir titulares contra o Palmeiras
Léo Pereira e Pulgar estão suspensos e vão desfalcar o Rubro-Negro
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Vai poupar? Abel indica estratégia do Palmeiras para encarar o Flamengo
Alviverde vê rival abrir seis pontos de vantagem com três rodadas para o fim da competição, e comissão técnica avalia cenários
Flamengo não deve receber taça no estádio do Palmeiras se confirmar título
Rubro-Negro joga por um empate no Nubank Parque para faturar o Brasileirão, mas troféu deve ser entregue apenas no duelo contra a Chapecoense
Fala de Odair Hellmann irrita torcedores do Flamengo: 'Não vi'
Com o triunfo, Rubro-Negro abre boa distância em relação ao rival Palmeiras
Flamengo vê estratégia em declaração de Abel Ferreira e adota cautela nos bastidores
Diretoria rubro-negra reconhece proximidade da conquista, mas mantém cautela antes do confronto direto com o Palmeiras
Flamengo pode ser campeão na casa do Palmeiras em capítulo especial da rivalidade
Rubro-Negro pode garantir o título brasileiro em São Paulo e escrever mais um capítulo da rivalidade com o Palmeiras
Com 50 jogos, Leonardo Jardim supera sombra de Filipe Luís e tem Flamengo nas mãos
Português tem apenas quatro derrotas, consolida identidade da equipe e pode encerrar temporada com duas conquistas
Fala de Abel Ferreira sobre o Flamengo repercute: 'Não vai'
Técnico do Palmeiras reconheceu vantagem do Flamengo na liderança
ANÁLISE: Regularidade de Carrascal impressiona e fortalece Flamengo na reta final
Colombiano vive grande segundo semestre e se firma como peça importante na reta decisiva
Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
Varela revela bastidores de retorno ao Flamengo e se declara ao clube
Lateral explicou liberação antecipada da Data Fifa e falou sobre identificação com o Brasil às vésperas de possível título brasileiro
Rossi dá mérito a Vargas após golaço e explica lance: 'Tenho que tomar uma decisão'
Goleiro reconheceu o mérito do atacante do Athletico e explicou a tomada de decisão
Campeão na casa do Palmeiras? Samuel Lino revela desejo de levantar taça no Maracanã
Atacante projetou o confronto direto deste sábado, que pode garantir o título brasileiro ao Flamengo