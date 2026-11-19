O River Plate confirmou os valores da venda do atacante Joaquín Freitas ao Flamengo. Em reunião realizada nesta quinta-feira, a diretoria do clube argentino aprovou os números e as condições da negociação, concretizada em agosto. O acordo prevê o pagamento de US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 48,4 milhões) como valor fixo, além de US$ 5,1 milhões (aproximadamente R$ 27,1 milhões) em bônus por desempenho.

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A parte variável da operação está condicionada à conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo, desde que Freitas participe de pelo menos 70% das partidas da campanha. Além disso, o River Plate garantiu 20% de uma eventual transferência futura do jogador.

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A negociação aconteceu depois da eliminação do River Plate da Copa Sul-Americana para o Independiente Santa Fe. Desde então, diferentes informações sobre os valores envolvidos circularam na imprensa argentina, mas a aprovação da diretoria esclareceu as condições financeiras do negócio.

Venda de Freitas ajudou River Plate a equilibrar as contas

A saída de Joaquín Freitas foi a negociação mais valiosa do River Plate em uma janela de transferências, na qual o clube argentino investiu mais de US$ 70 milhões em contratações e rescisões contratuais.

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Além da venda do atacante ao Flamengo, outras movimentações no mercado e a redução de uma parcela significativa da folha salarial contribuíram para equilibrar as finanças do clube de Buenos Aires após o alto investimento.

Freitas chegou ao Flamengo junto com Valencia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Números de Freitas no Flamengo

No Flamengo, o jovem atacante ainda busca espaço entre os titulares. Desde sua chegada, disputou dez partidas, todas saindo do banco de reservas, e contribuiu com uma assistência.

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