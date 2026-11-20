Lionel Messi é o jogador mais bem pago da Major League Soccer (MLS). O atacante do Inter Miami recebe US$ 28,3 milhões por ano em remuneração garantida, cerca de R$ 168 milhões na cotação atual, segundo levantamento divulgado pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA).

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A diferença para o segundo colocado é de aproximadamente R$ 52,3 milhões por temporada. Robert Lewandowski, recém-contratado pelo Chicago Fire, aparece na vice-liderança, com US$ 19,5 milhões anuais (R$ 115,7 milhões). Antoine Griezmann, do Orlando City, completa o pódio, com US$ 13,9 milhões (R$ 82,5 milhões).

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Aos 39 anos, Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028. Em relação ao levantamento anterior da associação, a remuneração garantida do argentino aumentou quase R$ 47 milhões.

O valor coloca o camisa 10 em uma posição de destaque também na comparação com os clubes da liga. De acordo com a MLSPA, o salário garantido de Messi supera a folha salarial total de 25 das 30 equipes da MLS.

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O que entra no cálculo?

Os números divulgados pela associação correspondem à remuneração garantida anualizada dos jogadores. O cálculo considera o salário-base e os bônus previstos em contrato, mas não inclui receitas externas, como acordos individuais de patrocínio.

Ranking dos jogadores mais bem pagos da MLS