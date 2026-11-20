MLS revela salário de Messi; veja ranking dos mais bem pagos
Argentino do Inter Miami recebe cerca de R$ 168 milhões por ano e lidera lista divulgada pela associação de jogadores da liga
Lionel Messi é o jogador mais bem pago da Major League Soccer (MLS). O atacante do Inter Miami recebe US$ 28,3 milhões por ano em remuneração garantida, cerca de R$ 168 milhões na cotação atual, segundo levantamento divulgado pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA).
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A diferença para o segundo colocado é de aproximadamente R$ 52,3 milhões por temporada. Robert Lewandowski, recém-contratado pelo Chicago Fire, aparece na vice-liderança, com US$ 19,5 milhões anuais (R$ 115,7 milhões). Antoine Griezmann, do Orlando City, completa o pódio, com US$ 13,9 milhões (R$ 82,5 milhões).
Aos 39 anos, Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de 2028. Em relação ao levantamento anterior da associação, a remuneração garantida do argentino aumentou quase R$ 47 milhões.
O valor coloca o camisa 10 em uma posição de destaque também na comparação com os clubes da liga. De acordo com a MLSPA, o salário garantido de Messi supera a folha salarial total de 25 das 30 equipes da MLS.
O que entra no cálculo?
Os números divulgados pela associação correspondem à remuneração garantida anualizada dos jogadores. O cálculo considera o salário-base e os bônus previstos em contrato, mas não inclui receitas externas, como acordos individuais de patrocínio.
Ranking dos jogadores mais bem pagos da MLS
- Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28,3 milhões — cerca de R$ 168 milhões
- Robert Lewandowski (Chicago Fire): US$ 19,5 milhões — cerca de R$ 115,7 milhões
- Antoine Griezmann (Orlando City): US$ 13,9 milhões — cerca de R$ 82,5 milhões
- Son Heung-min (Los Angeles FC): US$ 11,1 milhões — cerca de R$ 65,8 milhões
- Breel Embolo (Atlanta United): US$ 10,8 milhões — cerca de R$ 64,1 milhões
- Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9,7 milhões
- Hirving Lozano (LA Galaxy): US$ 9,3 milhões
- Miguel Almirón (Atlanta United): US$ 7,9 milhões
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