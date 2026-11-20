Kompany retorna ao comando do Bayern quatro semanas após internação de urgência
Técnico está liberado para estar junto ao time contra o Colônia, nesta sexta-feira; Belga foi diagnosticado com meningite
Vincent Kompany está de volta ao comando do Bayern de Munique. Após quatro semanas afastado para tratar uma meningite, o treinador belga foi liberado para retornar ao banco de reservas nesta sexta-feira (20), quando a equipe enfrenta o Colônia, às 16h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Alemão.
O técnico, de 40 anos, foi levado de ambulância a um hospital no dia 23 de outubro, após passar mal e desmaiar no centro de treinamento do clube, enquanto acompanhava uma atividade do time sub-23. Os exames confirmaram o diagnóstico de meningite, uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
Kompany recebeu alta seis dias depois, mas permaneceu afastado das atividades até concluir a recuperação. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o treinador falou sobre o episódio e reconheceu que não deu atenção aos primeiros sinais de que algo estava errado.
— Eu simplesmente estava doente e talvez não tenha escutado meu corpo. Tudo o que veio depois foi consequência disso — afirmou.
Kompany agradece apoio durante recuperação
O retorno ao banco de reservas também foi marcado pela expectativa do treinador para voltar a trabalhar com o elenco. Kompany destacou a motivação para a partida contra o Colônia e agradeceu o apoio recebido durante o período de afastamento.
— Se tem alguém no Bayern motivado para o jogo desta sexta sou eu. Esperei por quatro semanas. A motivação é sempre alta para cada jogo, e certamente será também amanhã. Se os jogadores puderem perceber minha motivação, já será uma boa base para o jogo — declarou.
Durante a ausência do belga, o auxiliar Aaron Danks assumiu o comando da equipe em cinco partidas. Foram quatro vitórias e um empate. O Bayern lidera o Campeonato Alemão, com 21 pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund.
Kompany também agradeceu aos profissionais do departamento médico, aos torcedores, à família e a treinadores de outras equipes que entraram em contato durante sua recuperação.
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