Bayern Munique x Colônia: onde assistir, horário e escalações
Bayern Munique x Colônia: pela 10ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Bayern de Munique e Colônia se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela abertura da 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O confronto marca o retorno do técnico Vincent Kompany ao comando da equipe bávara após quatro semanas afastado por problemas médicos. A partida terá transmissão do Sportv. ➡️Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
O Bayern divide a liderança da Bundesliga com o Borussia Dortmund, ambos com 21 pontos, mas aparece na primeira colocação pelo saldo de gols. Invicto após nove rodadas, o time soma seis vitórias e três empates e tenta manter a sequência positiva depois de vencer o Mainz por 2 a 1 antes da pausa para a Data Fifa.
O Colônia, por outro lado, ocupa a 15ª posição, com nove pontos, e busca interromper uma sequência de quatro jogos sem vitória. A equipe tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Union Berlin, que abre a zona de repescagem contra o rebaixamento.
Como chegam as equipes
A principal novidade é o retorno de Vincent Kompany. O treinador participou dos treinamentos durante a semana e volta ao banco após se afastar por quatro semanas devido a uma irritação nas meninges.
Para a partida, o Bayern não terá Manuel Neuer, que trata uma lesão no pé, além de Alphonso Davies, Serge Gnabry e Luis Díaz, também entregues ao departamento médico. Ismael Saibari só deve voltar em 2027. Recuperado de uma lesão na coxa, Jamal Musiala está novamente à disposição.
O Colônia tenta reagir na Bundesliga, mas terá problemas para enfrentar o líder. Ellyes Skhiri, Thijs Dallinga, Timo Hübers, Rav van den Berg e Imad Rondic seguem em recuperação de lesões. Skhiri e Dallinga têm previsão de retorno apenas para 2027.
Já Ragnar Ache é dúvida por causa de dores na coxa. O técnico René Wagner busca alternativas para tentar pontuar fora de casa e interromper a sequência negativa.
Ficha técnica
BAYERN DE MUNIQUE X COLÔNIA — 10ª RODADA DO CAMPEONATO ALEMÃO
- 🏆 Competição: Campeonato Alemão 2026/27
- 📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
- 📺 Onde assistir: sportv
Prováveis escalações
Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlović; Olise, Lennart Karl e Nathaniel Brown; Harry Kane.
Técnico: Vincent Kompany.
Colônia: Schwäbe; Schmied, Simpson-Pusey e Krauß; Sebulonsen, Maina, Okon-Engstler, Mikey Moore e Sosa; Bülter e Said El Mala.
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