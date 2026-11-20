O dérbi entre Sevilla e Betis é um dos confrontos mais tradicionais e intensos do futebol espanhol. Ao longo das últimas décadas, o clássico também ganhou participação importante de jogadores brasileiros, que defenderam os dois lados da rivalidade e ajudaram a construir momentos marcantes na história dos clubes. De Luís Fabiano e Renato Dirnei a Denílson e Ricardo Oliveira, nomes conhecidos da torcida brasileira deixaram suas marcas no duelo.

Na 13ª rodada de LaLiga, os rivais voltam a se enfrentar, com representantes do Brasil nos dois elencos. Pelo Sevilla, o zagueiro Marcão é um dos nomes do país. Do lado do Betis, Natan e Antony formam a representação brasileira. A presença dos três mantém uma tradição que começou muito antes de suas chegadas à Espanha.

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Brasileiros foram protagonistas na ascensão do Sevilla

O Sevilla construiu uma trajetória de destaque no futebol europeu nas últimas duas décadas. O clube conquistou sete títulos da Liga Europa, e brasileiros tiveram participação importante em algumas dessas campanhas.

Na final da Copa da Uefa de 2006, o Sevilla goleou o Middlesbrough por 4 a 0, em Eindhoven. Luís Fabiano, Renato Dirnei e Adriano estavam entre os brasileiros daquele elenco. Foi Luís Fabiano quem abriu o placar da decisão. O atacante terminou sua passagem pelo clube com mais de 100 gols e se tornou um dos estrangeiros mais importantes da história da equipe.

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Na temporada seguinte, Adriano voltou a aparecer em uma decisão continental. O brasileiro marcou o primeiro gol da final da Copa da Uefa de 2007, contra o Espanyol, em mais uma conquista do Sevilla.

Renato Dirnei também ocupa um lugar especial na história do clube. Com inteligência tática e regularidade, o meio-campista se tornou o brasileiro com mais partidas disputadas pelo Sevilla. Outros nomes que defenderam a equipe foram Júlio Baptista, autor de 50 gols em 84 jogos, Fernando e Diego Carlos.

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Denílson e Ricardo Oliveira marcaram época no Betis

Do outro lado da rivalidade, o Betis também teve brasileiros entre seus principais jogadores. Em 2005, o clube conquistou a Copa do Rei ao vencer o Osasuna por 2 a 1, em uma decisão disputada no estádio Vicente Calderón. O elenco comandado por Lorenzo Serra Ferrer contava com Denílson, Edú, Marcos Assunção e Ricardo Oliveira.

Denílson chegou ao Betis em 1998, em uma transferência que quebrou o recorde mundial da época. O atacante se tornou um dos jogadores mais conhecidos da história do clube e foi o brasileiro com mais partidas pela equipe. Também conquistou a Copa do Mundo de 2002 enquanto ainda defendia o time espanhol.

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Edú ganhou espaço com a torcida pela entrega e pela qualidade técnica. Marcos Assunção, por sua vez, ficou marcado pela precisão nas cobranças de falta e se consolidou como um dos principais especialistas em bolas paradas que passaram pelo futebol espanhol. Juntos, os dois disputaram mais de 300 partidas pelo Betis.

Ricardo Oliveira também teve papel importante na história do clube. Em maio de 2005, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla. Em fevereiro de 2009, voltou a balançar as redes em outro triunfo sobre o rival, desta vez por 2 a 1, fora de casa.

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O atacante também marcou na final da Copa do Rei de 2005. Naquela edição do Campeonato Espanhol, terminou entre os principais goleadores, com 22 gols, atrás apenas de Samuel Eto'o e Diego Forlán, que fizeram 25 cada.

Willian José também entrou para a história do Betis

A participação brasileira nas conquistas do Betis não ficou restrita à geração de 2005. Em 2022, o clube levantou sua terceira Copa do Rei ao superar o Valencia na disputa por pênaltis.

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Willian José foi responsável por converter a primeira cobrança da equipe na decisão e ajudou a encaminhar a conquista. O atacante disputou mais de 120 partidas pelo Betis e ficou entre os brasileiros com mais gols na história do clube, atrás apenas de Edú e Ricardo Oliveira.

Onde assistir Sevilla x Betis

O clássico entre Sevilla e Betis, neste sábado (21), às 14h30 (de Brasília), pela 13ª rodada de LaLiga, terá transmissão ao vivo da CazéTV.