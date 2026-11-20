Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (20/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (20) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por ligas importantes como Liga, Bundesliga, Serie C1, Ligue 1 e La Liga. Os destaques ficam para Athletic Bilbao x Espanyol e Bayern Munique x Colônia.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após a pausa para a Data Fifa de novembro, o calendário das principais ligas europeias será retomado nesta sexta-feira (20). La Liga e Bundesliga voltam a ter jogos, marcando o retorno das competições nacionais na reta final do ano. Na Espanha, o Athletic Bilbao enfrenta o Espanyol, enquanto, na Alemanha, o Bayern de Munique recebe o Colônia.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de novembro de 2026):
Liga
14h30 – Al Ahli x Al Nasr Riyadh
Bundesliga
16h30 – Bayern Munique x Colônia (Sportv)
Serie C1
16h30 – Casertana x Salernitana
16h30 – Trento x Cittadella
Ligue 1
16h45 – Troyes x Le Havre
La Liga
17h – Athletic Bilbao x Espanyol
Onde assistir: Disney + e Prime Video
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Mais LANCE!
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Las Vegas nesta quinta-feira (19)
Programação desta quinta-feira (19) marca início das atividades em Las Vegas
Vitória x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Vitória x Red Bull Bragantino: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (19/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo.
Trento x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Trento x Cittadella: pela 15ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana x Salernitana: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Salernitana: pela 15ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Como assistir a Flamengo x Athletico-PR no Premiere
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Fluminense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026
Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Grêmio x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Grêmio x Bahia: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Remo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações
Remo-PA x Chapecoense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (18/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Benfica x Roma: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Roma: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Arsenal x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Lyon: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Barcelona x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Servette Chênois: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Austria Wien x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Austria Wien x Bayern München: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Paris FC x Køge: onde assistir, horário e escalações
Paris FC x Køge: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro busca vitória no Maracanã para se aproximar do título brasileiro antes de confronto direto com o Palmeiras
Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão