Revelado pelo Bahia, o atacante Marcelo Ryan vive uma temporada de destaque no futebol japonês. Com 11 gols marcados em 2026 pelo FC Tóquio, o brasileiro está a quatro de igualar seu melhor desempenho artilheiro em um único ano, quando balançou as redes 15 vezes. Além da marca individual, o jogador disputa a reta final da temporada com a equipe na liderança do Campeonato Japonês.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Dos 11 gols anotados pelo camisa 9, seis foram marcados na J1 100 Year Vision League, competição especial realizada no primeiro semestre durante a transição do calendário do futebol japonês. Os outros cinco aconteceram já na temporada 2026/27.

continua após a publicidade

Em busca de superar seu recorde pessoal, Marcelo Ryan destacou que trabalha para alcançar a marca, mas ressaltou que sua prioridade é contribuir para os resultados coletivos do FC Tóquio.

— Com certeza dá para buscar. Estou trabalhando muito para isso. Claro que quero superar minha marca, mas meu principal objetivo é ajudar a equipe, seja com gols ou assistências. Se Deus quiser, vou conseguir.

continua após a publicidade

Marcelo Ryan construiu trajetória no futebol japonês após deixar o Bahia

Depois de passar pelas categorias de base e atuar profissionalmente pelo Bahia, Marcelo Ryan iniciou sua trajetória no futebol japonês em 2022, quando foi contratado pelo Yokohama FC. Na sequência, também defendeu o Sagan Tosu antes de chegar ao FC Tóquio por empréstimo, em 2025.

O desempenho convenceu o clube a adquirir o atacante em definitivo. Atualmente, o brasileiro considera a união do elenco um dos fatores importantes para a campanha da equipe na competição nacional.

continua após a publicidade

— Acho que a união do grupo faz muita diferença. Temos jogadores de muita qualidade, todos com o mesmo objetivo e trabalhando juntos. Isso deixa nossa equipe cada vez mais forte.

Marcelo Ryan em ação pelo FC Tóquio (Foto: Divulgação)

FC Tóquio lidera o Campeonato Japonês e acumula 13 jogos de invencibilidade

O FC Tóquio chega à 15ª rodada da J-League em grande fase. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe venceu o Kashima Antlers por 2 a 0, no Estádio Ajinomoto, e manteve a liderança da competição.

continua após a publicidade

Com 33 pontos, o time tem dois de vantagem sobre o Kashiwa Reysol. Também apresenta os melhores números ofensivos e defensivos do campeonato, com 33 gols marcados e apenas oito sofridos.

Desde a derrota na estreia, o FC Tóquio não perdeu mais: são 13 partidas de invencibilidade, com dez vitórias e três empates. Marcelo Ryan avaliou positivamente a pausa no calendário, mesmo com a equipe atravessando um momento favorável.

continua após a publicidade

— Acredito que não atrapalha. Claro que estamos em um momento muito bom, mas essa pausa também é importante para descansar, recuperar o físico e voltar ainda mais fortes.

O próximo compromisso será neste sábado (21), quando o FC Tóquio visita o Cerezo Osaka pela 15ª rodada do Campeonato Japonês.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.