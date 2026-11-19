Ex-Bahia busca recorde de gols em temporada pelo líder da J-League
Atacante soma 11 gols em 2026
Revelado pelo Bahia, o atacante Marcelo Ryan vive uma temporada de destaque no futebol japonês. Com 11 gols marcados em 2026 pelo FC Tóquio, o brasileiro está a quatro de igualar seu melhor desempenho artilheiro em um único ano, quando balançou as redes 15 vezes. Além da marca individual, o jogador disputa a reta final da temporada com a equipe na liderança do Campeonato Japonês.
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Dos 11 gols anotados pelo camisa 9, seis foram marcados na J1 100 Year Vision League, competição especial realizada no primeiro semestre durante a transição do calendário do futebol japonês. Os outros cinco aconteceram já na temporada 2026/27.
Em busca de superar seu recorde pessoal, Marcelo Ryan destacou que trabalha para alcançar a marca, mas ressaltou que sua prioridade é contribuir para os resultados coletivos do FC Tóquio.
— Com certeza dá para buscar. Estou trabalhando muito para isso. Claro que quero superar minha marca, mas meu principal objetivo é ajudar a equipe, seja com gols ou assistências. Se Deus quiser, vou conseguir.
Marcelo Ryan construiu trajetória no futebol japonês após deixar o Bahia
Depois de passar pelas categorias de base e atuar profissionalmente pelo Bahia, Marcelo Ryan iniciou sua trajetória no futebol japonês em 2022, quando foi contratado pelo Yokohama FC. Na sequência, também defendeu o Sagan Tosu antes de chegar ao FC Tóquio por empréstimo, em 2025.
O desempenho convenceu o clube a adquirir o atacante em definitivo. Atualmente, o brasileiro considera a união do elenco um dos fatores importantes para a campanha da equipe na competição nacional.
— Acho que a união do grupo faz muita diferença. Temos jogadores de muita qualidade, todos com o mesmo objetivo e trabalhando juntos. Isso deixa nossa equipe cada vez mais forte.
FC Tóquio lidera o Campeonato Japonês e acumula 13 jogos de invencibilidade
O FC Tóquio chega à 15ª rodada da J-League em grande fase. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe venceu o Kashima Antlers por 2 a 0, no Estádio Ajinomoto, e manteve a liderança da competição.
Com 33 pontos, o time tem dois de vantagem sobre o Kashiwa Reysol. Também apresenta os melhores números ofensivos e defensivos do campeonato, com 33 gols marcados e apenas oito sofridos.
Desde a derrota na estreia, o FC Tóquio não perdeu mais: são 13 partidas de invencibilidade, com dez vitórias e três empates. Marcelo Ryan avaliou positivamente a pausa no calendário, mesmo com a equipe atravessando um momento favorável.
— Acredito que não atrapalha. Claro que estamos em um momento muito bom, mas essa pausa também é importante para descansar, recuperar o físico e voltar ainda mais fortes.
O próximo compromisso será neste sábado (21), quando o FC Tóquio visita o Cerezo Osaka pela 15ª rodada do Campeonato Japonês.
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