Preocupado com Fair Play Financeiro, Barcelona negocia patrocínio milionário

O Barcelona segue na busca por patrocínios para a próxima temporada. O clube precisa de novas receitas para melhorar seus status na regra 1:1 sobre Fair Play Financeiro implementada por LaLiga, e a saída é a busca por orçamento ao clube e a receita que ele gera. De acordo com o "Marca", a diretoria catalã negocia um patrocínio com o governo de Congo para promover o turismo do país.

O acordo ainda não finalizado, embora exista vontade de ambas as partes. Faltam algumas arestas a serem acertas. O ponto principal da negociação, que já está resolvido, é o valor fixado que o Barcelona receberá a cada temporada: o equivalente a 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,1 milhões).

A duração do contrato ainda está sendo debatida, podendo ser entre três e quatro anos. Desta forma, o Barça embolsaria 40 milhões de euros (R$ 260,4 milhões) em receita total com este patrocínio. No entanto, as cifras podem aumentar.

Há, também, em negociação para que haja recompensa financeira para os objetivos alcançados. Fontes do clubes revelaram ao "Marca" que há otimismo nas partes e que em breve o acordo será finalizado e anunciado.

Barcelona em busca de aumentar receita

O Barcelona trabalha arduamente nos bastidores para gerar novas receitas. O aumento na receita de merchandising tem sido considerável, já que a BLM, empresa responsável por esse negócio, triplicou seu faturamento no ano passado. Um total de 10 milhões de pessoas visitaram as lojas do clube.

Outro ponto explorado pela diretoria é na negociação de jogadores. Até agora, nesta janela, a gestão de Deco como diretor esportivo gerou números superiores a 20 milhões de euros (R$ 130,2 milhões) com as saídas de Álex Valle e Pablo Torre, além da porcentagem em venda de nomes como Todibo e Aleix Moriba.

Outra expectativa é sobre a reforma do Camp Nou. O clube vendeu 475 cadeiras VIP do futuro Spotify Camp Nou, seu tradicional estádio que passa por grandes reformas, para investidores do Oriente Médio por um período máximo de 30 anos, desde a temporada passada. Segundo o presidente do clube, Joan Laporta, cerca de 70 milhões de euros (R$ 433,5 milhões na cotação atual) foram pagos por um investidor dos Emirados Árabes e 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) por outro do Catar.

Projeto do novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação)

