La Liga pode levar jogo do Barcelona para os Estados Unidos

Javier Tebas, presidente de La Liga, voltou a se posicionar sobre o desejo de realizar uma partida oficial do Barcelona pelo Campeonato Espanhol nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami, já na próxima temporada. Em entrevista à "ESPN México", o mandatário revelou que as negociações para levar o jogo à Flórida segue mais vivo do que nunca.

— Temos um compromisso de jogar algum dia em Miami. Já falamos anteriormente sobre envolver equipes importantes, como um jogo entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Vamos ver o que o calendário nos permite fazer, mas a ideia é levar um grande clube. Está claro que, considerando os relacionamentos com uns e com outros, e a predisposição, seria mais fácil com o Barça do que com o Real Madrid — revelou Javier Tebas.

— Esperamos que sim. Estamos trabalhando e esperamos que isso aconteça. Nossa vontade é fazer esta partida quanto antes, se possível já nesta temporada. Vamos ver como isso evolui, a questão do calendário, mas sempre existe a intenção que um grande clube venha jogar uma partida nos Estados Unidos — completou.

A iniciativa, que faz parte de uma estratégia para promover a marca da competição no mercado norte-americano, precisa de aprovação formal da Federação Espanhola e da UEFA.

Por que a La Liga e Barcelona querem jogar em Miami?

Com o crescimento do futebol no país, impulsionado pelo Mundial de Clubes e a preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Barcelona considera que atuar em Miami pode fortalecer relações com esses patrocinadores e até atrair novos investidores americanos.

Vale lembrar que o clube já costuma realizar amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Assim, a realização de um jogo do Campeonato Espanhol no exterior é vista como uma extensão dessa estratégia.

La Liga também pretende lucrar com o evento, promovendo atividades de marketing para atrair novos torcedores e consolidar a competição no país. Anteriormente, a entidade espanhola tentou fazer o confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid ocorrer em solo norte-americano. Caso ocorresse, as equipes estariam envolvidas em ações organizadas pela organização do campeonato.

Embora a decisão final dependa da autorização dos órgãos reguladores, o apoio do Barcelona reflete a importância do mercado americano para o clube, que visa usar essa partida como plataforma de crescimento comercial e de relacionamento com patrocinadores estratégicos.

