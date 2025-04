A rixa entre Barcelona e La Liga voltou a ganhar tons de problema nesta quarta-feira (2). A direção da competição informou que o clube teve seu limite salarial reduzido por conta de problemas com a regularização de dois jogadores: Dani Olmo e Pau Víctor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os atletas foram permitidos pela competição de entrar em campo em janeiro deste ano, depois de um encaixe da diretoria dentro das regras do Fair Play Financeiro (FFP), já que a dívida interna era larga. Para encaixar a dupla, os catalães realizaram vendas de camarotes do novo Camp Nou, que está em obras e deve ficar pronto em 2025-26.

continua após a publicidade

A venda, realizada entre dezembro de 2024 e o primeiro mês de 2025, gira em torno de 100 milhões de euros (mais de R$ 615 milhões na cotação atual), segundo o presidente de La Liga, Javier Tebas. Porém, o mandatário considera que a negociação das áreas VIP do estádio não foi feita dentro do tempo necessário, e derrubou a liminar do Conselho Superior de Esportes (CSD) que concedia a Olmo e Pau Víctor o direito de entrar em campo.

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, depõe em investigação sobre fraude na Espanha

A liminar do CSD, tomada de maneira provisória, estoura o limite na segunda-feira (7). Portanto, a dupla não terá permissão para atuar, já que o registro relacionado aos camarotes é considerado inválido pelo Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

Dani Olmo foi contratado pelo Barça por 55 milhões de euros (R$ 338 milhões na cotação atual) junto ao RB Leipzig em agosto de 2024, mas depois de 20 dias disponível, precisou ficar ausente dos jogos válidos pela liga nacional por conta dos problemas financeiros do clube; Víctor, por sua vez, foi adquirido junto ao Girona por menos de 3 milhões na moeda europeia.

Dani Olmo voltou a ser proibido de atuar nos jogos do Barcelona em La Liga (Foto: Marc Graupera / Barcelona)<br>

💰 Situação financeira do Barcelona, atual líder de La Liga

O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de 2,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15,4 bilhões). A situação faz com que o clube esteja autorizado a gastar com seu futebol pouco mais da metade do que é permitido para o Real Madrid, por exemplo. O rombo nos cofres do Barça tem gerado dificuldades para contratações de atletas.

Apesar dos problemas, o clube ainda lidera o Campeonato Espanhol. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe se encaixou, e tem 66 pontos em 29 partidas, três a menos em relação ao Real Madrid. Somado à liga, os comandados do alemão ainda estão vivos na disputa da Champions e da Copa do Rei.