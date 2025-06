O Barcelona pode ficar fora da próxima edição da Champions League por violar, pelo segundo ano consecutivo, as regras de Fair Play Financeiro (FFP) da Uefa. A informação é do jornal britânico "The Times", que aponta que o clube catalão enfrenta a possibilidade de sanções severas, que podem ir desde a limitação do número de jogadores inscritos na competição até uma eventual exclusão do torneio.

Segundo a publicação, Chelsea e Aston Villa também infringiram os regulamentos financeiros da Uefa, mas como é a primeira infração desses clubes, as punições devem ser mais brandas - provavelmente restritas a multas ou advertências formais.

Histórico do Barcelona não ajuda

Em outubro do ano passado, o Barcelona já havia sido penalizado com uma multa de 500 mil euros por ter declarado lucros de forma incorreta, o que levou o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). O clube tentou recorrer, mas perdeu a apelação. Na decisão, o CAS deixou claro que uma nova infração acarretaria sanções mais rigorosas, uma vez que caracterizaria reincidência - o que, segundo The Times, agora se concretizou.

A Uefa, por meio de fontes ouvidas pelo jornal "AS", afirmou que não comenta decisões do Conselho de Controle Financeiro dos Clubes (CFCB), órgão responsável pelas análises, por ser um comitê independente. No entanto, a entidade confirmou que um comunicado oficial será emitido nas próximas semanas com a lista de clubes que violaram os regulamentos.

O regulamento atual do CFCB permite que, em casos de reincidência, as punições ultrapassem as multas e incluam sanções esportivas, como a perda de pontos em competições nacionais ou até a exclusão de torneios europeus. O objetivo da política financeira da Uefa é forçar os clubes a reduzirem gradualmente seus déficits e operarem de maneira sustentável dentro de um ciclo de três anos.

Caso a exclusão da Champions League se confirme, o impacto esportivo e financeiro para o Barcelona será significativo. Além de comprometer o projeto esportivo do clube, a ausência na competição mais prestigiada do continente pode agravar ainda mais sua já delicada situação econômica.

