Luis Enrique manda indireta para ex-jogadores do PSG: ‘Não queremos uma estrela’

Luis Enrique mandou uma indireta para ex-jogadores do PSG antes da final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, no domingo (13). Em coletiva, o comandante foi questionado sobre o nível elevado de desempenho da equipe após a saída de grandes astros, e o treinador surpreendeu na resposta.

- Há onze estrelas no time. Não queremos uma estrela, mas sim onze. Eu diria até treze, quatorze ou quinze. É um compromisso que assumimos com o presidente e com a diretoria esportiva. Queríamos que a estrela fosse o time e que nossos torcedores se identificassem com ele. Vamos perder em algum momento, mas o caminho é claro: queremos estrelas, mas estrelas que nos sirvam.

Luis Enrique também fez questão de não se colocar como um dos astros do PSG e avaliou brevemente a temporada. O treinador não escondeu o desejo de conquistar o título do Mundial de Clubes antes de dar descanso para o elenco.

- Uma estrela, absolutamente não. Não fui como jogador e não sou agora como técnico. Os momentos em que as coisas dão errado são quando me sinto quase mais confortável. Um treinador é bom ou não dependendo dos resultados. Essa é a regra. Não tenho problema em ser criticado. Críticas me motivam mais do que elogios. A melhor temporada da minha carreira? Talvez, mas teremos que vencer amanhã para terminar em alta. O mais importante é terminar jogando a 100% e ver o que podemos trazer de volta - concluiu Luis Enrique, comandante do PSG.

Na atual temporada, o PSG conquistou a Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França. No domingo (13), Luis Enrique e seu elenco podem comemorar o 5º título no ano caso superem o Chelsea na final do Mundial de Clubes.

