A sexta-feira (4) trouxe uma notícia ruim para seis clubes da Europa. Barcelona, Aston Villa, Chelsea, Lyon, Porto e HNK Hajduk Split, da Croácia, foram multados pela Uefa por quebra na regra de ganhos do Fair Play Financeiro. A informação foi divulgada pela entidade em comunicado nesta tarde.

Barcelona comemorando o título de La Liga (Foto: Manaure Quintero / AFP)

Cada um dos clubes recebeu uma sanção diferente em termos de punição e valores. Foi a primeira vez que a Uefa fez uma análise sobre os rendimentos do futebol de cada equipe, e os dados avaliados são referentes aos anos de 2023 e 2024.

A Primeira Câmara do Órgão de Controle Financeiro dos Clubes (CFCB) atuou, principalmente, na observação das negociações de atletas, incluindo vendas, compras e empréstimos. Os seis clubes punidos pela Uefa firmaram diferentes acordos com o CFCB para arcar com os custos das multas aplicadas.

Um dos principais objetivos do Fair Play Financeiro é garantir que os clubes não gastem mais do que arrecadam. O mecanismo tenta evitar que os times criem novas dívidas com fornecedores, atletas, funcionários e outros clubes.

Os infratores têm um período estabelecido para se adequarem às regras impostas pela Uefa. O "período de liquidação" varia de time para time e pode abranger os seguintes prazos: a temporada 2026/27 por um período de 2 anos; a temporada 2027/28 por um período de 3 anos e a temporada 2028/29 por um período de 4 anos.

Como funcionará a punição ao Barcelona e aos outros clubes pelo Fair Play Financeiro

Dos seis clubes citados, cada time recebeu multas em dois graus. Um deles é incondicional, não podendo ser negociada, enquanto a outra parte pode variar caso os clubes cumpram ou não com os futuros compromissos firmados com os órgãos reguladores.

O Barcelona foi multado em 60 milhões de euros, com 15 milhões incondicionais e acordo de dois anos.

O Chelsea foi multado em 80 milhões de euros, com 20 milhões incondicionais e acordo de quatro anos.

O Lyon foi multado em 50 milhões de euros, com 12,5 milhões incondicionais e acordo de quatro anos.

O Aston Villa foi multado em 20 milhões de euros, com 5 milhões incondicionais e acordo de três anos.

O Hajfuk Split foi multado em 1,2 milhão de euro, com 300 mil incondicionais e acordo de três anos.

O Porto foi multado em 5 milhões de euros, com 750 mil incondicionais e compromisso apenas com as regras da temporada de 2025-26.

Todos os clubes também concordaram em estar sujeitos a uma restrição para o registo de novos jogadores na sua "Lista A" para as competições de clubes da UEFA. A medida pode ser condicional, incondicional ou ambas, e abranger uma ou mais temporadas, dependendo da duração do acordo.

Torcedores do Lyon protestam contra John Textor em Lyon (Foto: Reprodução/X)

A situação mais complicada é a do Lyon. O clube francês também foi punido na França e rebaixado para a segunda divisão. Caso não haja mudança na decisão, o time será excluído de competições europeias na temporada 2025-26.

Os outros cinco times também podem ser punidos de outras formas, como, por exemplo, serem proibidos de inscreverem atletas em competições da Uefa ou até mesmo sofrerem com a exclusão de torneios nas próximas temporadas.