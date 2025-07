Barcelona tem possível dor de cabeça para a próxima temporada

A defesa virou um ponto sensível no planejamento do Barcelona para a temporada 2025/26. Segundo o diretor esportivo Deco, o clube conta com cinco zagueiros para apenas quatro vagas funcionais, e uma saída seria necessária. No entanto, Ronald Araújo e Andreas Christensen, considerados os nomes mais próximos de uma possível transferência, sinalizaram internamente que pretendem permanecer.

Araújo, que chegou a negociar com a Juventus em janeiro, se reapresentou à pré-temporada antes do prazo estipulado. O uruguaio passou a considerar sua permanência após a lesão de Iñigo Martínez e o apoio do elenco. Sua renovação inclui uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros válida apenas nas duas primeiras semanas de julho - que já expiraram. Agora, o jogador trabalha com a ideia de assumir papel de liderança, principalmente se Ter Stegen deixar o clube.

Ronald Araujo em ação pelo Barcelona, na temporada de 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

Christensen também antecipou o retorno e já treina com o grupo há mais tempo. O dinamarquês sofreu com uma lesão no tendão de Aquiles durante a última temporada, mas ainda conta com a aprovação de Hansi Flick. Seu contrato vai até 2026, mas Deco é contra manter no elenco jogadores com vínculo a expirar em menos de 12 meses. Mesmo assim, o defensor indicou que pretende seguir no Camp Nou.

Eric García sobe na fila dos zagueiros do Barcelona para a próxima temporada

A permanência de Araújo e Christensen cria um impasse. Cubarsí e Iñigo Martínez são considerados inegociáveis por Flick. Eric García, que começou a última temporada como nome descartável, terminou em alta. Versátil e regular, o catalão atuou tanto como zagueiro quanto como volante, com destaque em partidas importantes contra Benfica, Milan e até no clássico diante do Real Madrid.

Flick pediu sua permanência ainda na janela de inverno, e Deco trabalha agora por uma renovação contratual. No entanto, caso nenhum dos veteranos deixe o clube, a permanência de García pode forçar o Barcelona a exceder o número ideal de defensores - algo que a diretoria quer evitar.

A diretoria segue avaliando cenários e movimentações de mercado. Vender Eric García neste momento, mesmo após seu crescimento sob comando de Flick, seria visto como um revés no planejamento esportivo. Deco, agora, corre contra o tempo para ajustar o elenco e evitar sobrecarga no setor defensivo.

