A contratação de Noni Madueke nem foi confirmada e já está causando uma confusão entre os torcedores do Arsenal. Parte dos fãs do clube estão insatisfeitos com o interesse por parte do técnico de Mikel Arteta no atacante do Chelsea, rival de Londres.

A frase "rua, Arteta" foi pichada nos muros aos arredores do Emirates Stadium como forma de protesto da torcida pela insatisfação com o momento do clube. Madueke é um dos pedidos do comandante, que não tem recebido total aceitação da torcida.

Caso seja concretizada, a negociação do atacante por 58 milhões de euros será a sexta transferência de jogadores dos Blues aos Gunners desde 2019, ano em que Arteta assumiu o comando do time. Jorginho, Kai Havertz, Kepa, Raheem Sterling e Willian foram os nomes que tiveram passagens pelos times.

🚨🎨 Arsenal fans have painted “Arteta Out” on murals outside the Emirates and launched a petition to block Noni Madueke’s signing. 📝❌



Over 4,000 signatures have already piled up as supporter unrest grows. 😳🔴 pic.twitter.com/gg1p2E9zSS — Softfootball (@thesoftfootball) July 12, 2025

Técnico do Chelsea fala sobre questão

Para gerar ainda mais repercussão a história, Enzo Maresca, treinador do Chelsea, admitiu em coletiva de imprensa antes da grande final do Mundial de Clubes, que não pretende utilizar mais o jogador no campeonato, na final contra o PSG, neste domingo (13), às 16h (de Brasília).

— O Noni [Madueke] está em contacto com um novo clube. Acreditamos que ele deixará a equipa nas próximas horas. Se os jogadores quiserem sair, no final das contas será difícil para o clube e para o treinador mantê-los. Ninguém disse ao Noni que ele tinha de sair, foi ele quem decidiu sair. Se ele está feliz, nós também estamos — declarou Maresca.