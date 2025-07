Após negativa de Nico Williams, Barcelona monitora astro da Atalanta

Com a renovação de Nico Williams com o Athletic Bilbao, o Barcelona voltou suas atenções para o nigeriano Ademola Lookman, destaque da Atalanta e novo alvo para reforçar o setor ofensivo. O ponta de 26 anos agrada ao técnico Hansi Flick, que valoriza sua velocidade, versatilidade e capacidade de atuar em todas as posições do ataque.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Lookman é visto como uma alternativa mais viável em termos financeiros pelo Barcelona. A Atalanta estaria disposta a negociá-lo por menos de 50 milhões de euros (cerca de R$ 318 milhões), já que o jogador tem contrato até 2027, mas ainda não renovou. O atacante busca há anos uma chance em um clube de elite da Champions League, e os blaugranas acompanham de perto sua situação. O Tottenham, porém, também demonstrou forte interesse.

Lookman em ação pelo Atalanta, na Europa League (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Revelado na Inglaterra, Lookman se destacou no futebol italiano desde que foi contratado junto ao Leipzig por apenas 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). O jogador foi o grande protagonista do título inédito da Europa League pelo Atalanta, entretanto, conflitos com o ex-técnico Gasperini e a diretoria da equipe italiana, fizeram a relação entre o atacante e o clube se desgastar.

A versatilidade é um dos principais trunfos do jogador. Assim como Luis Díaz, preferido da diretoria blaugrana, Lookman pode atuar pelos dois lados do campo e como segundo atacante, o que agrada a comissão técnica.

Possível obstáculo para o Barcelona

Um obstáculo pode surgir nos bastidores. Lookman compartilha a mesma agência de representação de Marc-André ter Stegen, e as relações entre o time catalão e os agentes estão estremecidas devido à renovação do goleiro. A situação pode afetar uma eventual negociação.

Apesar do interesse, o Barcelona ainda não formalizou proposta. A prioridade da diretoria é negociar saídas e aliviar a folha salarial antes de avançar por reforços. A expectativa é que qualquer contratação de peso só ocorra em agosto, após a reorganização financeira do elenco.

