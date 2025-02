Barcelona divulga novas imagens da reforma do Camp Nou; veja

A reinauguração do Camp Nou, estádio do Barcelona, permanece a todo o vapor e com objetivo de tentar acelerar a reforma que está atrasada. Com a intensificação das atividades, o clube iniciou o processo de plantio da grama, que deve durar aproximadamente 10 semanas.

Veja as fotos das obras

Barcelona começou a trabalhar para limpar o campo e colocar a grama (Foto: Barcelona/Victor Salgado EFE)

Imagens das obras no interior do Camp Nou (Foto: Divulgação/Barcelona)

A ideia do Barcelona era terminar 2024 com um jogo no Camp Nou. Porém, os prazos mais realistas apontam para um período entre setembro e novembro de 2025, com os dois primeiros "andares" completos, na ausência da conclusão de um terceiro, que seria o último nível.

Vale destacar que o atraso pode ser financeiramente prejudicial para o Barcelona, uma vez que as receitas da venda de bilhetes no Estádio Olímpico Lluís Companys são menores e o clube paga para jogar no estádio.

Barcelona: reforma do Camp Nou

As obras foram iniciadas em 1º de junho de 2023 e só estará 100% finalizado em 2026. A previsão é que o jogo de estreia, antes pensado para fevereiro, tenha 62 mil torcedores de público (2/3 da capacidade total), bem menos do que os 110 mil esperados quando o estádio estiver totalmente reaberto.

Durante as obras, o Barcelona tem sediado as partidas como mandante no Estádio Olímpico de Montjuic. A arena é oficialmente nomeada Estadi Olímpic Lluís Companys, nome de um político catalão que encabeçou a luta pelo Governo da Catalunha na Guerra Civil espanhola.

O estádio tem capacidade para 56 mil pessoas e pertence à Prefeitura de Barcelona, mas foi casa do rival local do Barça, o Espanyol, por cerca de 10 anos. É o sexto maior estádio do país e receberá um investimento do Barcelona de cerca de 20 milhões de euros para reparos e adaptações.

