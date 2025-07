Jornal internacional aponta ex-Corinthians em clube espanhol

Após uma temporada histórica, se classificando para a final da Conference League, a primeira decisão internacional da história do clube, o Real Betis busca manter o nível e age ativamente no mercado. Sabendo disso, o jornal espanhol "Diario As", colocou Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, como um possível reforço para o time da Andaluzia.

Na França, o Gabriel Moscardo não chegou a ser aproveitado pelo time parisiense, e foi emprestado para o Stade de Reims. O contrato, segundo o portal, não deve ser renovado e o meio-campista voltaria ao PSG. Diante disso, o Diario As o colocou como um alvo para o Real Betis. afirmando que o clube espanhol seria um lugar ideal para o brasileiro.

Moscardo é anunciado pelo PSG (Foto: Reprodução / PSG)

O jogador deixou o Corinthians para atuar no PSG em janeiro de 2024. O clube francês gastou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões na cotação da época), além de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,7 milhões).

Carreira de Moscardo no Corinthians

Gabriel Moscardo subiu aos profissionais em 2023, promovido por Vanderlei Luxemburgo. Mesmo sem tantas oportunidades nas categorias de base, foram 12 jogos com a categoria sub-20, o volante garantiu a titularidade em suas primeiras oportunidades.

Entre os profissionais, Gabriel Moscardo fez 27 jogos pelo Corinthians e marcou um gol. O jogador é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O volante disputou nove partidas pela equipe sub-20 do Brasil, com um gol marcado. Posteriormente, esteve em um jogo da Seleção Olímpica.

Números de Moscardo em suas passagens pelos Corinthians e Stade de Reims

Gabriel Moscardo no Corinthians

⚽27 jogos (22 titular)

🥅1 gol

🎯1 assistência

🎩0.3 passes decisivos por jogo

✅65% de acerto nos passes longos

💢2.2 desarmes por jogo

💥0.9 interceptações por jogo

🫁3.6 bolas recuperadas por jogo

🌀52% de eficiência nos duelos

⛓️1.2 faltas por jogo

🟨0.3 amarelos por jogo

🌐Nota Sofascore 6.79

Gabriel Moscardo no Stade de Reims

⚽10 jogos (1 titular)

🥅1 gol

✅75% de acerto nos passes longos

💢0.7 desarmes por jogo

💥0.2 interceptações por jogo

🫁1.3 bolas recuperadas por jogo

🌀60% de eficiência nos duelos

⛓️0.2 faltas por jogo

🟨0.1 amarelos por jogo

🌐Nota Sofascore 6.79

