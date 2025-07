Técnico do Chelsea ‘se espelha’ no Fluminense para surpreender PSG no Mundial

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca "se espelha" no Fluminense para surpreender o PSG na final do Mundial de Clubes, neste domingo (13). O treinador citou os feitos da equipe brasileira no torneio ao citar a preparação dos Blues para a decisão.

- Fluminense derrotou a Inter de Milão, que chegou na final da Champions League. Eles derrotaram o Al-Hilal, que havia vencido o Manchester City. Todos os jogos são difíceis, são complicados. Você precisa estar preparado para todos os detalhes da melhor forma.

O treinador também abriu o jogo sobre a situação de João Pedro, que foi titular pela primeira no Chelsea diante do Fluminense, na semifinal do Mundial. O atacante é uma das opções de Maresca para iniciar a partida contra o PSG em busca do título.

- João é um grande jogador. O motivo de termos o contratado é porque pensamos que ele pode nos ajudar. É muito bom nos pequenos espaços, tem muita qualidade e temos a sorte de poder escolher dentre muitas opções no ataque.

Além de João Pedro, o Chelsea conta com o retorno de Liam Delap, que cumpriu suspensão diante do Fluminense, mas está apto a jogar a final do Mundial. Além da dupla, Maresca conta com Nicolas Jackson, que está no elenco do clube inglês há mais tempo.

