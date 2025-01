Barcelona vende cadeiras VIP por valor milionário e se adequa à regra de La Liga por Olmo

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (16) que vendeu 475 cadeiras VIP do futuro Spotify Camp Nou, seu tradicional estádio que passa por grandes reformas, para investidores do Oriente Médio por um período máximo de 30 anos. Segundo o presidente do clube, Joan Laporta, cerca de 70 milhões de euros (R$ 433,5 milhões na cotação atual) foram pagos por um investidor dos Emirados Árabes e 30 milhões de euros (R$ 185 milhões), por outro do Catar.

Essa venda foi feita dentro de um novo modelo estabelecido pelo Barcelona, no qual os investidores compram um assento VIP, podendo depois vendê-lo ou usá-lo para si. Ela marca uma mudança na abordagem de como as vendas de produtos de hospitalidade são gerenciadas pelo clube.

Em nota divulgada nesta quinta (16), o Barça explica que o acordo permitiu que o clube voltasse a se enquadrar nas regras do fair play financeiro da La Liga. Ou seja, a manobra ajuda o time a ter receita suficiente para conseguir a liberação da liga para inscrever Dani Olmo e Pau Víctor.

De acordo com o clube, a documentação avisando sobre a venda das cadeiras já tinha sido enviada a La Liga no dia 31 de dezembro de 2024.

O clube luta desde o começo do ano para conseguir liberar os dois jogadores. As inscrições dos dois em La Liga foram canceladas na virada do ano porque o clube não atendeu às rígidas regras de fair play financeiro.

Dani Olmo em partida pelo Barcelona (Foto: Marc Graupera / Barcelona)

Entenda o caso

A verdade é que o problema enfrentado pelo clube catalão em 2025 não é uma novidade. Quando Olmo chegou ao Barcelona em agosto de 2024, o clube já tinha enfrentado dificuldades para inscrevê-lo.

O que permitiu que o jogador atuasse pelo time foi a lesão sofrida por Andreas Christensen. Isso porque o Barcelona recorreu a uma brecha no regulamento que permite que 80% do salário de um atleta seja descontado da prestação de contas quando ele sofre problemas físicos graves. Assim, a lesão abriu um espaço na folha do clube que conseguiu inscrever Olmo até 31 de dezembro.

Com a virada do ano, o Barça tentou recorrer ao mesmo artifício, dizendo que desta vez o que abriria espaço para Olmo e Víctor seria o valor descontado pela lesão do goleiro Ter Stegen. La Liga, no entanto, negou o pedido afirmando que a chegada do goleiro Szczesny já preencheria essa lacuna. Assim, o clube precisaria aumentar sua receita para conseguir aumentar seus gastos, como pede o regulamento da liga.

Na terça-feira (7), o CSD (Conselho Superior de Esportes da Espanha) atendeu a uma medida cautelar de urgência solicitada pelo clube e liberou a inscrição da dupla. Agora, com a venda das cadeiras VIP o cenário muda e o time consegue se enquadrar na lei vigente.