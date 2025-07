PSG x Chelsea: veja quem gastou mais com contratações na década

PSG e Chelsea duelam neste domingo (13) na final do Mundial de Clubes da Fifa. A decisão é disputada por dois dos clubes mais ricos do mundo do futebol e que acumulam investimentos bilionários em seus elencos para brigar pela taça nas grandes competições. Um levantamento da plataforma Site de Apostas compara os gastos de franceses e ingleses ao longo dos últimos cinco anos, período em que donos bilionários comandam as equipes.

Enquanto o PSG passou a ser controlado pelo fundo de investimento estatal do governo do Catar, à frente do time desde 2011, o Chelsea teve dois empresários bilionários no comando do clube entre o fim da década passada e o começo da atual. Em 2003 foi comprado pelo russo Roman Abramovich, que negociou a venda dos ingleses ao norte-americano Todd Boehly, em 2022.

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Fluminense (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Os clubes vivem momentos diferentes quando se trata do modelo de gestão e investimento. Desde que foi comprado por Boehly, o Chelsea se tornou um clube ainda mais gastador e segue batendo recordes de investimento, como na atual janela de transferências, quando atingiu 1,5 bilhão de euros, o equivalente a R$ 9,7 bilhões na cotação atual. Os brasileiros Estêvão e João Pedro - que já estreou no Mundial - já fazem parte desse cálculo.

Do outro lado, o PSG passa por um momento diferente e mudou a forma como investe no futebol. O clube francês deixou de ser um espaço para estrelas bilionárias e globais do futebol, como Neymar e Mbappé, e passou a apostar em jogadores que se adaptassem às características do técnico Luis Enrique, além de aproveitar nomes que já pertenciam ao elenco. O que não deixa de representar um gasto significativo nas janelas de transferências, claro.

Gastos na década de PSG e Chelsea

Ao somar as últimas cinco temporadas, o PSG investiu 932,4 milhões de euros, ou R$ 5,16 bilhões, em contratações para o seu elenco. Porém, o atual campeão europeu terá na final do Mundial de Clubes um adversário ainda mais gastador. O Chelsea pagou 1,73 bilhão de euros para formar o seu elenco, o equivalente a R$ 9,77 bilhões. A cotação usada no levantamento corresponde ao valor do mês de julho de cada um dos anos de 2021 a 2025, já que é o mês onde a maioria das contratações é fechada no verão europeu.

Os ingleses impressionam com alguns dos seus gastos, como na temporada 2022/23. Só neste período, o Chelsea investiu o equivalente a R$ 3,3 bilhões em contratações de jogadores. O mais caro deles, o argentino Enzo Fernández, custou 121 milhões de euros (R$ 786 mi). Nos últimos cinco anos, os Blues pagaram mais de 100 milhões de euros em um único jogador em três oportunidades.

Além do argentino Enzo Fernández, outros dois passaram da marca. Lukaku chegou a Londres na temporada 2021/22 por 113 milhões de euros (R$ 734 mi) vindo da Inter de Milão . Em 2022/23, o volante Moises Caicedo saiu do Brighton por 116 milhões de euros (R$ 753 mi).

A realidade recente do PSG reforça o cenário de mudança de postura do clube. Após as contratações milionárias de Neymar e Mbappé, que ocupam as duas primeiras posições da lista de jogadores mais caros da história, os franceses não gastaram mais de 100 milhões de euros em nenhum atleta. O atacante Kolo Muani chegou perto, com 95 mi de euros, mas não quebrou a marca.

Neymar e Mbappé em campo pelo PSG (Foto: JACK GUEZ / AFP)

O atual elenco parisiense que vive a melhor fase da história do clube segue sendo caro. Os investidores do Catar pagaram 698,5 milhões de euros (R$ 4,47 bilhões) para montar o time campeão da Champions e finalista do Mundial, mas o dinheiro foi “dividido” ao longo dos últimos anos de contratação. Em 2022/23, o PSG acertou as chegadas de Vitinha, Nuno Mendes e Fabian Ruiz, por exemplo, trio que é titular absoluto. Nesse mesmo período ainda contava com Neymar, Mbappé e Messi no elenco.