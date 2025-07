O Real Madrid foi eliminado na semifinal Mundial de Clubes após ser derrotado pelo placar de 4 a 0 diante do PSG. Agora, o próximo jogo oficial do time espanhol vai acontecer na estreia de La Liga, marcada para o dia 19 de agosto. A data fará com que o Real tenha 20 dias para se preparar após as férias do elenco.

O Real Madrid pediu o adiamento da estreia no Campeonato Espanhol para La Liga, mas o apelo não foi atendido. Segundo a entidade, o regulamento atual não prevê um intervalo maior entre competições, e a equidade entre os clubes precisa ser mantida. Recentemente, Javier Tebas, presidente de La Liga, também criticou a existência do Mundial de Clubes. Após a decisão de não adiar a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, o goleiro Courtois criticou publicamente o mandatário.

Courtois no jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund (Foto: Juan Mabromata / AFP)

— No final, é sempre a mesma coisa com a La Liga. Nunca vi um presidente na Itália, Inglaterra ou NBA falar como ele fala. Tebas pode não gostar do Mundial de Clubes, mas ele existe. Estamos aqui, e parece que esse homem quer muita atenção Não estamos de férias. Jogamos o Mundial, uma competição oficial da Fifa, e precisamos de tempo para nos preparar. Somos o único esporte do mundo que joga 11 ou 12 meses por ano. Esse é o erro — disse o goleiro.

Javier Tebas responde Courtois

Na tarde de sexta-feira (11), Javier Tebas respondeu às críticas mais recentes do goleiro Courtois. De acordo com ele, não acontecerão mudanças em outras ligas da Europa e a Espanha fará o mesmo.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

— O Real Madrid queria ter 21 dias de preparação. Eles vão ter 20. Não acho que eles vão perder o jogo contra o Osasuna por causa de um dia. É uma decisão que não corresponde à LaLiga. Nada precisa mudar. O PSG não muda no Campeonato Francês, o Chelsea não muda na Premier League — disse Tebas em entrevista.

Javier Tebas já se mostrou contrário ao Mundial de Clubes em várias oportunidades. O presidente de La Liga também afirmou que vai atuar para que o campeonato não volte a acontecer por ser prejudicial à saúde dos jogadores e ao equilíbrio econômico das ligas nacionais.