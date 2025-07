Chelsea mira contratação de Donnarumma, goleiro do PSG

O Chelsea demonstrou interesse na contratação do goleiro Gianluigi Donnarumma, do PSG. A diretoria dos Blues vê a posição como uma das prioridades para reforço e considera o italiano uma oportunidade ideal no mercado, visto que o jogador pode estar de saída do clube francês. A informação é do jornal "L'Équipe", da França.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Blues surgem como os principais interessados em Donnarumma por conta da indefinição sobre o futuro no Paris Saint-Germain. O goleiro tem mais um ano de contrato com o clube francês e ainda não chegou a um acordo pela extensão do vínculo.

continua após a publicidade

De acordo com o periódico francês, as conversas sobre renovação devem ocorrer após o término do Mundial de Clubes, competição em que Chelsea e PSG se enfrentam na final. Além dos ingleses, outros clubes da Europa também estão interessados no goleiro.

Donnarumma vem de uma temporada de destaque pelo PSG, onde foi peça-chave na conquista da tríplice coroa sob o comando de Luis Enrique. O goleiro terminou 12 partidas sem ser vazado e sofreu apenas um gol em cinco jogos durante o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

Donnarumma chora em campo após provocar grave lesão em Musiala em PSG x Bayern, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Chelsea e PSG se enfrentam pela final do Mundial de Clubes

Além do duelo fora de campo por Donnarumma, Chelsea e PSG se enfrentam no domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Este será mais um capítulo do confronto entre dois dos principais clubes europeus na atualidade, onde o equilíbrio e a adrenalina tomam conta.

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami, o Bayern de Munique e o Real Madrid na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave.

Já os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.