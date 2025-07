Viktor Gyökeres concedeu entrevista à revista "France Football", publicada neste sábado (12), e comentou sobre o seu futuro no futebol europeu. Depois de uma temporada de destaque pelo Sporting, o atacante sueco não esconde o desejo de atuar novamente na Premier League, onde não teve sucesso no início da carreira.

Gyökeres foi o maior artilheiro da Europa em 2023/24, somando 63 gols por clube e seleção. Mesmo assim, reconhece que sua trajetória nem sempre foi de brilho. Ele relembrou o início difícil na Inglaterra, quando pouco jogava e era improvisado na ponta esquerda, em uma época em que não conseguia render o que gostaria.

- Foi a primeira vez que estive fora de casa, descobrindo uma cultura diferente, tudo era novo. Eu não estava jogando, ou jogava apenas na ponta esquerda. Tive minutos na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga, mas não fui bom o suficiente para me destacar. Gostaria de jogar na Premier League. Seria uma grande vingança. O que conquistei, posso fazer em qualquer outro lugar - afirmou o atacante.

Viktor Gyökeres em ação pelo Sporting (Foto: Reprodução/Instagram)

A Premier League é um grande palco do futebol mundial, abrigando grandes atacantes do mundo inteiro. Perguntado sobre a concorrência dos atacantes, Gyökeres afirmou que está nas prateleiras dos melhores atacantes do mundo.

- Sem dúvida, estou na mesma mesa que os melhores atacantes do mundo. É difícil me classificar, mas sim, sou um deles - completou Gyökeres.

Alvo do Manchester United, Gyökeres também conversou sobre Rúben Amorim, seu ex-técnico

Durante a conversa, Gyökeres também abordou o impacto da saída de Rúben Amorim do comando do Sporting. O treinador foi o principal responsável por sua contratação e adaptou o sistema de jogo para aproveitar ao máximo suas características.

- Foi ele quem me trouxe para cá, e o estilo de jogo combinou perfeitamente comigo. Nunca poderei agradecê-lo o suficiente. Ver ele sair foi um choque. Ver seu treinador sair no meio da temporada, quando não tínhamos perdido um único jogo, foi algo que eu nunca tinha vivenciado antes - revelou o atacante.

