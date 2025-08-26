Carlo Ancelotti convocou os 25 jogadores que vão representar a Seleção Brasileira nos últimos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com quase metade dos atletas convocados atuando no futebol inglês, um setor em especial se destaca: o meio-campo.

A lista dos escolhidos por Ancelotti inclui representantes de sete ligas diferentes para os jogos contra Chile e Bolívia. Mas, os nomes que compõe o meio-campo da Seleção Brasileira têm todos a mesma origem.

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham) terão a função de tentar conduzir a Seleção Brasileira rumo às duas vitórias desta Data Fifa.

Lucas Paquetá volta ao meio-campo da Seleção Brasileira após hiato (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quais ligas mais cederam jogadores para Seleção Brasileira?

O campeonato inglês lidera com 12 convocados, número que aumentou em relação à primeira lista de convocados, quando sete atletas da Premier League foram chamados. O Campeonato Brasileiro aparece em segundo lugar com quatro jogadores, empatado com a Liga Francesa, que também contribui com quatro atletas.

O campeonato francês concentra a maior parte dos seus convocados no sistema defensivo, com dois laterais e dois zagueiros: Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Marquinhos (PSG) e Vanderson (Monaco).

Vindos do Brasileirão estão Kaio Jorge e Fabrício Bruno, dupla do Cruzeiro, Hugo Souza, goleiro do Corinthians e Alex Sandro, defensor do Flamengo.

A lista completa também inclui dois jogadores da Liga Russa, ambos do Zenit, além de um representante da La Liga (Raphinha do Barcelona), um do Campeonato Italiano (Wesley da Roma) e um do Campeonato Saudita (Bento do Al-Nassr).

Dois jogadores que estavam atuando no Brasil na convocação anterior e foram transferidos nesta janela mantiveram-se na Seleção: Estêvão, negociado com o Chelsea, e Wesley, que se transferiu para a Roma. Por outro lado, Gerson, que estava na lista anterior quando ainda atuava no futebol brasileiro, ficou fora desta convocação.

