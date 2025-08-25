Parece que alguns torcedores do Flamengo ainda estão ressentidos com a partida do Coringa. A ausência de Gerson na convocação da Seleção Brasileira, divulgada nesta segunda-feira (25), por Carlos Ancelotti, gerou diversas brincadeiras por parte de torcedores rubro-negros.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Poucos dias depois da renovação, o Zenit pagou à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) do jogador e garantiu a contratação do capitão do Flamengo.

Flamengo joga pelo Brasileirão nesta segunda (25)

✍️Texto de Lucas Bayer

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Sportv e Premiere (TV fechada).

O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores, deixando o Internacional para trás. Líder do Brasileirão com 43 pontos, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 41 pontos (venceu o Inter no sábado).

❌Desfalques:

Para o jogo no Maracanã, o Flamengo não terá Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. Esse é o único desfalque no time rubro-negro.

Equipe do Flamengo durante vitória contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)



