imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Flamengo comemoram ausência de jogador na convocação: ‘Hahaha’

Flamengo joga pelo Brasileirão nesta segunda (25)

AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti
imagem cameraAncelotti durante a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Innaca / Lance!)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
17:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Parece que alguns torcedores do Flamengo ainda estão ressentidos com a partida do Coringa. A ausência de Gerson na convocação da Seleção Brasileira, divulgada nesta segunda-feira (25), por Carlos Ancelotti, gerou diversas brincadeiras por parte de torcedores rubro-negros.

Em abril, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo e acertou a redução de sua multa rescisória. Poucos dias depois da renovação, o Zenit pagou à vista a multa de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) do jogador e garantiu a contratação do capitão do Flamengo.

Flamengo joga pelo Brasileirão nesta segunda (25)

✍️Texto de Lucas Bayer

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Sportv e Premiere (TV fechada).

O Rubro-Negro chega para esse confronto com moral após se classificar para as quartas de final da Libertadores, deixando o Internacional para trás. Líder do Brasileirão com 43 pontos, o time de Filipe Luís vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 41 pontos (venceu o Inter no sábado).

Desfalques:
Para o jogo no Maracanã, o Flamengo não terá Erick Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. Esse é o único desfalque no time rubro-negro.

COPA LIBERTADORES 2025, INTERNACIONAL X FLAMENGO
Equipe do Flamengo durante vitória contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)


