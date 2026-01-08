Pedrinho confirma acerto do Cruzeiro com Gerson: 'Chega amanhã'

Depois de muito tempo de negociação, o meio-campista Gerson chegará a Belo Horizonte nesta sexta-feira (9) para realizar exames e assinar com o Cruzeiro. A informação foi confirmada pelo dono da SAF do clube, Pedrinho, na saída da Toca da Raposa II.

continua após a publicidade

Além de confirmar que o Coringa chega em breve, o empresário também respondeu que Kaio Jorge permanece no clube em meio a mais uma investida do Flamengo.

– Tudo tranquilo. Kaio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta. Kaio Jorge continua no Cruzeiro. (Gerson) chega amanhã! – disse Pedrinho na saída da Toca da Raposa II.

continua após a publicidade

Negociações do Cruzeiro por Gerson

Depois de uma tarde intensa de negociações na última quarta-feira (7), o Cruzeiro está muito próximo de fechar a contratação do meio-campista Gerson. O Zenit, da Rússia, aceitou a última investida celeste e os trâmites devem seguir em breve.

A equipe mineira ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus.

continua após a publicidade

Na última quarta-feira, membros da diretoria do Cruzeiro se reuniram com André Cury, Giuliano Bertolucci e Júnior Mendoza, intermediários na negociação. A informação do aceite do Zenit foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Gerson pelo Zenit (Foto: Reprodução Zenit)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na quarta-feira (7), Pedro Lourenço deixou a Toca da Raposa mais cedo que os demais dirigentes. Na saída, também falou com a imprensa e já relatava otimismo.

– Continua, o pessoal está lá, o Bruno. A expectativa é sempre boa. Acho que hoje é Natal na Rússia. Está caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Estamos bastante (confiantes) – disse Pedrinho.

Tite já tem planos para Gerson

O técnico Tite já tem planos para uma possível chegada de Gerson ao Cruzeiro. Durante a apresentação oficial nesta quarta-feira (7), o novo comandante do clube detalhou como pretende usar o meio-campista em seu esquema tático, embora o Zenit esteja dificultando as tratativas para a transferência ainda neste mercado da bola.

– Quando colocamos o nome do jogador, não é o técnico. O que buscamos em uma equipe equilibrada. Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o quinto ataque. Tem um jogador que pode contribuir na articulação, o Gerson tem essa capacidade. Joga em duas, três funções: externo/meia, meia central, segundo médio como jogou na Seleção. Uma versatilidade muito grande – explicou o treinador.