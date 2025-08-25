Atuação de brasileiro convocado na Premier League impressiona ingleses
Liverpool vence Newscatle pelo Campeonato inglês
Alisson foi um dos destaques na vitória do Liverpool sobre o Newcastle por 3 a 2, pela segunda rodada da Premier League. Memso tendo sofrido dois gols, o jogador fez grandes defesas e foi reconhecido pelos torcedores ingleses.
Nesta segunda-feira (25), poucas horas antes do jogo do Liverpool, Carlo Ancelotti anunciou a convocação de Alisson para a Seleção Brasileira.
Narrador aponta erros na convocação da Seleção: 'Tem que'
Astro da Premier League, Alisson já tem mais de 300 jogos pelo Liverpool
O goleiro brasileiro Alisson Becker completou 300 partidas oficiais pelo Liverpool durante o jogo contra o Bournemouth, em Anfield, pela rodada inaugural da Premier League 2025-26.
Contratado pelo clube inglês em 2018, após passagem pela Roma, Alisson se consolidou como titular absoluto da posição nos últimos sete anos. Sua chegada representou um ponto importante para o Liverpool, que passou a contar com um goleiro de referência em suas competições.
Das 300 partidas disputadas pelo brasileiro com a camisa do Liverpool, 230 foram pela Premier League. O restante divide-se entre diferentes competições, com destaque para os 52 jogos na Liga dos Campeões da Europa. Alisson também atuou em nove partidas pela FA Cup, duas pela Copa da Liga Inglesa, além de jogos pela Community Shield, Europa League e Mundial de Clubes.
A expectativa é que Alisson continue como titular do Liverpool nas competições da temporada 2025-26, defendendo o clube em todas as frentes em que a equipe participa.
