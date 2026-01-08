Vini Jr vira assunto em jornais espanhóis após do Real Madrid: 'Lamentável'

A atuação de Vini Jr no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela semifinal da Supercopa da Espanha, repercutiu amplamente na imprensa espanhola. O brasileiro foi alvo de críticas duras após se envolver em uma discussão com Simeone à beira do campo e terminar. Jornais como" Marca", "AS" e "COPE" classificaram a participação do camisa 7 como "lamentável" e destacaram que o confronto pessoal com o treinador argentino teve mais protagonismo do que seu rendimento esportivo.

O duelo verbal entre Vini Jr e Simeone começou ainda no primeiro tempo e se estendeu por quase toda a partida. As câmeras de transmissão flagraram trocas de provocações constantes, reclamações ao quarto árbitro e diálogos tensos próximos à linha lateral, transformando o brasileiro em um dos personagens centrais do dérbi, mesmo sem participação direta nos gols da vitória por 2 a 1 do Real Madrid.

De acordo com a rádio COPE, Simeone foi insistente nas provocações ao atacante merengue e chegou a dizer: "Florentino vai te demitir, lembra do que estou te dizendo". O treinador do Atlético reclamou repetidamente da postura de Vini Jr e pediu intervenção do quarto árbitro, Víctor García Verdura, ainda no primeiro tempo.

No intervalo, Simeone procurou Dani Carvajal para reclamar do comportamento do brasileiro. O episódio foi destacado por jornais como exemplo do incômodo gerado pelo camisa 7 não apenas nos adversários, mas também na comissão técnica colchonera. O AS destacou que Vini Jr passou mais tempo "discutindo do que encarando Llorente no um contra um", enquanto o Marca ironizou a situação ao comparar o número de provocações com o número de dribles tentados.

A tensão voltou a aumentar aos 80 minutos, quando Vini Jr foi substituído. Ao deixar o campo sob vaias da torcida do Atlético, o brasileiro ouviu Simeone dizer "estás a ouvir isso?", em referência à reação do estádio. Houve nova troca de palavras, e ambos acabaram advertidos com cartão amarelo.

Além do embate com Simeone, a atuação de Vini Jr foi analisada de forma negativa por parte da imprensa espanhola. O AS apontou falhas defensivas do brasileiro, especialmente no lance do gol de Sorloth, quando o atacante não acompanhou a movimentação de Giuliano Simeone pelo lado direito. O cruzamento saiu livre, resultando no gol que recolocou o Atlético na partida.

Ainda segundo o jornal, o brasileiro diminuiu a intensidade na pressão defensiva e teve participação discreta no ataque, o que gerou desconforto no banco de reservas. A substituição apenas aos 80 minutos foi mencionada como um sinal de tolerância maior do treinador do Real Madrid, que em outros momentos da temporada optou por decisões mais rápidas diante de atuações abaixo do esperado.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid

O clássico começou em ritmo acelerado. Logo aos 30 segundos, Bellingham sofreu falta no campo defensivo do Atlético, e Valverde cobrou com força, surpreendendo Oblak e abrindo o placar para o Real Madrid no primeiro minuto de jogo. Mesmo em vantagem, os merengues mantiveram postura ofensiva e criaram chances, especialmente com Rodrygo.

Após a parada para hidratação no primeiro tempo, o Atlético passou a controlar mais as ações ofensivas. Baena e Sorloth levaram perigo em finalizações que exigiram boas defesas de Courtois, enquanto Julián Álvarez também teve oportunidade em rebote, travado por Rüdiger.

Na etapa final, o Real Madrid foi mais eficiente. Valverde encontrou Rodrygo infiltrando pelo meio, e o brasileiro finalizou com precisão para marcar o segundo gol. A resposta do Atlético veio rapidamente, com Sorloth aproveitando cruzamento pela direita e diminuindo o placar.

Nos minutos finais, o Atlético pressionou em busca do empate, enquanto o Real recuou para administrar a vantagem. Griezmann quase marcou em tentativa de bicicleta, defendida por Courtois, e Tchouaméni salvou um cruzamento perigoso já na reta final. Com o apito final, o Real Madrid confirmou a classificação para a final da Supercopa da Espanha.

