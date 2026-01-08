Com gol de Rodrygo, Real Madrid vence Atlético e avança para a final da Supercopa da Espanha
Clube merengue irá enfrentar o Barcelona na decisão da competição
O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no clássico válido pelas semifinais da Supercopa da Espanha. A partida foi disputada nesta quinta-feira (8), no King Abdullah Sports City, em Jeddah. Os gols dos merengues foram marcados por Valverde e Rodrygo, enquanto Sorloth descontou para os colchoneros.
Com o resultado, o Real Madrid garantiu vaga na final da competição, onde enfrentará o Barcelona, que havia assegurado sua classificação após golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na outra semifinal. O El Clásico decisivo será disputado no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília).
Como foi o jogo entre Atlético de Madrid x Real Madrid?
Em mais um Dérbi de Madri, Atlético e Real protagonizaram um duelo intenso em busca de uma vaga na final da Supercopa da Espanha. Antes mesmo de qualquer estudo entre as equipes, o placar foi aberto. Logo aos 30 segundos, Bellingham sofreu falta no setor intermediário do campo de defesa dos colchoneros. Valverde cobrou com força, acertou um chute potente e surpreendeu Oblak, marcando o gol no primeiro minuto da partida.
O início eletrizante ditou o ritmo do confronto. Mesmo em vantagem, o Real Madrid seguiu pressionando em busca do segundo gol, enquanto o Atlético também se lançava ao ataque, deixando o jogo aberto e equilibrado. Os merengues, no entanto, levavam mais perigo. Rodrygo esteve perto de ampliar após receber em contra-ataque, driblar o marcador e finalizar em cima de Oblak. No rebote, Gonzalo García cruzou para Vini Jr, mas a defesa afastou.
Na sequência, Vini Jr voltou a aparecer. Após pressão no campo adversário, Bellingham cruzou na área e encontrou o brasileiro, que cabeceou para fora. Depois da parada para hidratação, o Atlético de Madrid passou a assumir o controle das ações ofensivas.
Logo após a retomada, Baena arriscou um belo chute de fora da área, exigindo boa defesa de Courtois. Pouco depois, Sorloth levou perigo em cabeceio após escanteio, novamente parado pelo goleiro belga em rápida reação. O atacante voltou a ter chance minutos depois, mas teve a finalização atrapalhada por leve desvio de Asencio. Na reta final do primeiro tempo, os colchoneros criaram outras oportunidades. Baena desarmou Camavinga e finalizou forte, com Courtois espalmando. No rebote, Julián Álvarez chutou, mas Rüdiger salvou.
No segundo tempo, as duas equipes retornaram em ritmo elevado. O Atlético começou melhor e levou perigo nos primeiros minutos, mas o Real foi mais eficaz. Em jogada ofensiva, Valverde encontrou Rodrygo infiltrando pelo meio. O brasileiro recebeu, limpou a marcação e, no mano a mano com Oblak, finalizou com precisão para marcar o segundo gol dos merengues.
A vantagem, porém, durou pouco. O Atlético reagiu rapidamente em jogada construída pelo lado direito, com Llorente e Simeone. Após a troca de passes, o argentino cruzou na área e encontrou Sorloth, que cabeceou para vencer Courtois e recolocar os colchoneros no jogo.
Com o passar do tempo, o ritmo diminuiu, mas a partida seguiu aberta. As duas equipes mantiveram postura ofensiva, e as substituições passaram a ser acionadas. Na reta final, Vini Jr, ao ser substituído, discutiu com Diego Simeone à beira do campo e recebeu cartão. Pouco depois, Griezmann entrou e quase empatou com uma tentativa de bicicleta, defendida por Courtois.
Nos minutos finais, o Real Madrid recuou suas linhas e passou a proteger o resultado, enquanto o Atlético intensificou a pressão. Em um dos últimos lances, um cruzamento passou por Courtois, e a bola tinha endereço certo para Griezmann, mas Tchouaméni apareceu para afastar e evitar o empate. Julian Álvarez também teve sua chance, mas não converteu, e assim, os merengues garantiram a classificação para a final da Supercopa da Espanha.
